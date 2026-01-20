Гречка и мясной фарш – идеальное сочетание продуктов, из которого можно приготовить не только каши, но и сытные гречаники. Для яркого вкуса добавьте томатную пасту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных гречаников с мясным фаршем.

Ингредиенты:

лук (крупный) – 1 шт.

мясо – 1,3 кг

яйца – 2 шт.

масло – для жарки

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

мука – для обкатки

Для заливки:

томатная паста – 70 г

вода – 500 мл

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

Способ приготовления:

1. Гречку переберите, помойте и отварите в подсоленной воде (500 мл) до готовности.

2. Луковицу мелко порезать и поджарить до мягкости на небольшом количестве масла. Мясо перекрутить на мясорубке (у меня свинина). В миске, где будете вымешивать фарш, взбить вилкой яйца, переложить к ним фарш, жареный лук, специи и тщательно перемешать. В конце добавить отваренную гречку. Еще раз перемешать.

3. Сформируйте продолговатые котлеты. На сковородке разогреть немного растительного масла. Выделанные гречаники слегка запанировать в муке и обжарить с двух сторон до легкого румянца. Выложить гречаники в форму для запекания.

4. Разведите в воде томатную пасту, добавить специи, перемешать. Полейте заливкой гречаники, и отправить в разогретую до 200 духовку. Как соус в гречаниках закипит, накройте форму фольгой, убавьте температуру до 180, и запекайте 40-50 минут.

Подавайте посыпав любой зеленью. Приятного аппетита!

