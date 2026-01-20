Что приготовить из вчерашней гречки для сытного и вкусного ужина: делимся рецептом гречаников
Гречка и мясной фарш – идеальное сочетание продуктов, из которого можно приготовить не только каши, но и сытные гречаники. Для яркого вкуса добавьте томатную пасту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных гречаников с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- лук (крупный) – 1 шт.
- мясо – 1,3 кг
- яйца – 2 шт.
- масло – для жарки
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
- мука – для обкатки
Для заливки:
- томатная паста – 70 г
- вода – 500 мл
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
Способ приготовления:
1. Гречку переберите, помойте и отварите в подсоленной воде (500 мл) до готовности.
2. Луковицу мелко порезать и поджарить до мягкости на небольшом количестве масла. Мясо перекрутить на мясорубке (у меня свинина). В миске, где будете вымешивать фарш, взбить вилкой яйца, переложить к ним фарш, жареный лук, специи и тщательно перемешать. В конце добавить отваренную гречку. Еще раз перемешать.
3. Сформируйте продолговатые котлеты. На сковородке разогреть немного растительного масла. Выделанные гречаники слегка запанировать в муке и обжарить с двух сторон до легкого румянца. Выложить гречаники в форму для запекания.
4. Разведите в воде томатную пасту, добавить специи, перемешать. Полейте заливкой гречаники, и отправить в разогретую до 200 духовку. Как соус в гречаниках закипит, накройте форму фольгой, убавьте температуру до 180, и запекайте 40-50 минут.
Подавайте посыпав любой зеленью. Приятного аппетита!
