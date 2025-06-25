Яйца очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусных салатов, закусок, а также омлетов, яичницы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, сыра, шпината и помидоров.

Ингредиенты:

кунжут

сыр

яйца

соль, прованские травы

шпинат

помидор

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте.

2. На сковороде поджарьте кунжут, сверху сыр и вылейте яйца.

3. Когда блин прихватиться, сверху выложите шпинат, помидоры.

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