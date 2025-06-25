Что приготовить из яиц для полезного перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда

Яйца очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусных салатов, закусок, а также омлетов, яичницы. 

Закуска из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, сыра, шпината и помидоров.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кунжут
  • сыр
  • яйца
  • соль, прованские травы
  • шпинат
  • помидор

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте.

Яйца для блюда

2. На сковороде поджарьте кунжут, сверху сыр и вылейте яйца.

Приготовление блюда

3. Когда блин прихватиться, сверху выложите шпинат, помидоры.

Готовое блюдо

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