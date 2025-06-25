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Что приготовить из яиц для полезного перекуса: самый простой рецепт
Яйца очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для приготовления очень вкусных салатов, закусок, а также омлетов, яичницы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, сыра, шпината и помидоров.
Ингредиенты:
- кунжут
- сыр
- яйца
- соль, прованские травы
- шпинат
- помидор
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте.
2. На сковороде поджарьте кунжут, сверху сыр и вылейте яйца.
3. Когда блин прихватиться, сверху выложите шпинат, помидоры.
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