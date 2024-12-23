Что приготовить из яиц и лаваша: рецепт полезного и вкусного блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Яйца – очень полезный и ценный продукт, который можно варить, а также готовить яйца пашот, жарить, готовить омлеты, яичницу. Но, специалисты утверждают, что яйца полезнее всего – в вареном виде, когда желток жидкий. 

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Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, с помидорами и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • помидор
  • яйца
  • зелень
  • тортилья
  • сыр

Способ приготовления: 

1. Томаты обжарьте с обеих сторон.

Яйца и помидоры для блюда

2. Взбейте яйца, вылейте на помидоры и посыпьте зеленью, присыпьте тертым сыром. 

Приготовление блюда

3. Сверху выложите тортилью, прижмите немного, и после сверните, разрежьте пополам.

Готовое блюдо

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