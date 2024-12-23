Что приготовить из яиц

Яйца – очень полезный и ценный продукт, который можно варить, а также готовить яйца пашот, жарить, готовить омлеты, яичницу. Но, специалисты утверждают, что яйца полезнее всего – в вареном виде, когда желток жидкий.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

помидор

яйца

зелень

тортилья

сыр

Способ приготовления:

1. Томаты обжарьте с обеих сторон.

2. Взбейте яйца, вылейте на помидоры и посыпьте зеленью, присыпьте тертым сыром.

3. Сверху выложите тортилью, прижмите немного, и после сверните, разрежьте пополам.

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