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Что приготовить из яиц и лаваша: рецепт полезного и вкусного блюда для завтрака и перекуса
Яйца – очень полезный и ценный продукт, который можно варить, а также готовить яйца пашот, жарить, готовить омлеты, яичницу. Но, специалисты утверждают, что яйца полезнее всего – в вареном виде, когда желток жидкий.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из яиц, с помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- помидор
- яйца
- зелень
- тортилья
- сыр
Способ приготовления:
1. Томаты обжарьте с обеих сторон.
2. Взбейте яйца, вылейте на помидоры и посыпьте зеленью, присыпьте тертым сыром.
3. Сверху выложите тортилью, прижмите немного, и после сверните, разрежьте пополам.
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