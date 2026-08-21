Что приготовит из яиц: рецепт вкусной и полезной турецкой шакшуки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
48
Рецепт шакшуки с помидорами и перцем
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В турецкой кухне под словом шакшука понимают два разных блюда: либо яичницу в овощном соусе (близкую к классической ближневосточной шакшуке и похожему турецкому варианту), либо традиционную холодную закуску из обжаренных баклажанов и перцев с чесночно-томатным соусом.

Домашняя шакшука

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной шакшуки по-турецки с овощами.

Ингредиенты:

  • яйца
  • помидоры
  • сладкий перец
  • специи
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Нарежьте кубиками лук и сладкий болгарский перец, обжарьте на оливковом масле. Добавьте измельченные помидоры (без кожицы) или томатную пасту.

Овощи для блюда

2. Добавьте специи: соль, черный перец, паприку, зиру (кумин) или кориандр.Тушите овощи до мягкости и испарения лишней влаги.

Приготовление блюда

3. Сделайте в соусе углубления и аккуратно вбейте туда яйца. Накройте крышкой и готовьте на малом огне 3-5 минут, пока белок не схватится!

Готовое блюдо

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