Что приготовит из яиц: рецепт вкусной и полезной турецкой шакшуки
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В турецкой кухне под словом шакшука понимают два разных блюда: либо яичницу в овощном соусе (близкую к классической ближневосточной шакшуке и похожему турецкому варианту), либо традиционную холодную закуску из обжаренных баклажанов и перцев с чесночно-томатным соусом.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной шакшуки по-турецки с овощами.
Ингредиенты:
- яйца
- помидоры
- сладкий перец
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Нарежьте кубиками лук и сладкий болгарский перец, обжарьте на оливковом масле. Добавьте измельченные помидоры (без кожицы) или томатную пасту.
2. Добавьте специи: соль, черный перец, паприку, зиру (кумин) или кориандр.Тушите овощи до мягкости и испарения лишней влаги.
3. Сделайте в соусе углубления и аккуратно вбейте туда яйца. Накройте крышкой и готовьте на малом огне 3-5 минут, пока белок не схватится!
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