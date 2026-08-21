В турецкой кухне под словом шакшука понимают два разных блюда: либо яичницу в овощном соусе (близкую к классической ближневосточной шакшуке и похожему турецкому варианту), либо традиционную холодную закуску из обжаренных баклажанов и перцев с чесночно-томатным соусом.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной шакшуки по-турецки с овощами.

Ингредиенты:

яйца

помидоры

сладкий перец

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиками лук и сладкий болгарский перец, обжарьте на оливковом масле. Добавьте измельченные помидоры (без кожицы) или томатную пасту.

2. Добавьте специи: соль, черный перец, паприку, зиру (кумин) или кориандр.Тушите овощи до мягкости и испарения лишней влаги.

3. Сделайте в соусе углубления и аккуратно вбейте туда яйца. Накройте крышкой и готовьте на малом огне 3-5 минут, пока белок не схватится!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: