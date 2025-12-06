Что приготовить на Николая: простые рецепты, которые понравятся всем
В День святого Николая многие семьи готовят небольшие, но уютные угощения – что-то для теплого семейного стола, что-то для детей, а иногда и сладкие подарки, которые легко сделать своими руками. Блюда должны быть простыми, доступными и такими, что гарантированно получатся даже без долгих приготовлений.
Редакция FoodOboz делится простыми рецептами, которые вы легко сможете приготовить на День святого Николая.
1. Печенье "Николайчики"
Ингредиенты:
- мука – 300 г
- мед – 100 г
- сахар – 70
- сливочное масло – 50 г
- яйцо – 1 шт.
- сода – 0,5 ч.л.
- корица и имбирь – по 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
Мед и масло растопить, слегка охладить и смешать с яйцом и сахаром. Добавить пряности, соду и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто, раскатать до толщины 5–7 мм и вырезать фигурки. Выпекать 10-12 минут при 180°C. По желанию печенье можно украсить простой белковой глазурью.
2. Вареники с картофелем
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- вода кипяток – 200 мл.
- масло – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- картофель вареный – 4-5 шт.
- лук обжаренный – 1 шт.
Способ приготовления:
В горячую воду добавить соль и масло, ввести муку и замесить эластичное тесто. Начинку приготовить из размятого картофеля и поджаренного лука. Сформировать вареники, варить после закипания 3-4 минуты. Подавать с жареным луком или сливочным маслом.
3. Постный борщ на грибном отваре
Ингредиенты:
- сушеные или свежие грибы – 150 г
- свекла – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- картофель – 3 шт.
- фасоль консервированная – 150 г
- капуста белокочанная – 150 г
- томатная паста – 1 ст.л.
Способ приготовления:
Грибы отварить до готовности. На растительном масле обжарить морковь, свеклу и томатную пасту. В кастрюле с грибным отваром сварить картофель, добавить капусту, зажарку и фасоль. Варить до мягкости овощей. Такой борщ готовят быстро, и он хорошо подходит как легкое праздничное первое блюдо.
4. Запеченная скумбрия с лимоном
Ингредиенты:
- скумбрия – 1-2 рыбы
- лимон – 0,5 шт.
- масло – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
Рыбу очистить, смазать маслом, посолить и поперчить. Внутрь положить ломтики лимона и измельченный чеснок. Запекать в фольге 25-30 минут при 190°C. Скумбрия остается сочной и подходит как основное блюдо на ужин.
5. Домашние трюфели с какао
Ингредиенты:
- какао – 3 ст.л.
- сливочное масло – 50 г
- сгущенное молоко – 120 г
- измельченные орехи – 50 г
Способ приготовления:
Смешать какао, масло и сгущенное молоко, прогреть на медленном огне до однородности. Немного охладить, добавить орехи и сформировать небольшие шарики. Обвалять в какао или кокосовой стружке. Трюфели быстро застывают в холодильнике и подходят как праздничный сладкий подарок.
Такие рецепты не требуют сложных ингредиентов и легко адаптируются под любой вкус. Именно поэтому их часто готовят на Николая – чтобы создать атмосферу праздника без лишних усилий и приятно удивить близких.
