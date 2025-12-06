В День святого Николая многие семьи готовят небольшие, но уютные угощения – что-то для теплого семейного стола, что-то для детей, а иногда и сладкие подарки, которые легко сделать своими руками. Блюда должны быть простыми, доступными и такими, что гарантированно получатся даже без долгих приготовлений.

Редакция FoodOboz делится простыми рецептами, которые вы легко сможете приготовить на День святого Николая.

1. Печенье "Николайчики"

Ингредиенты:

мука – 300 г

мед – 100 г

сахар – 70

сливочное масло – 50 г

яйцо – 1 шт.

сода – 0,5 ч.л.

корица и имбирь – по 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Мед и масло растопить, слегка охладить и смешать с яйцом и сахаром. Добавить пряности, соду и постепенно всыпать муку. Замесить мягкое тесто, раскатать до толщины 5–7 мм и вырезать фигурки. Выпекать 10-12 минут при 180°C. По желанию печенье можно украсить простой белковой глазурью.

2. Вареники с картофелем

Ингредиенты:

мука – 400 г

вода кипяток – 200 мл.

масло – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

картофель вареный – 4-5 шт.

лук обжаренный – 1 шт.

Способ приготовления:

В горячую воду добавить соль и масло, ввести муку и замесить эластичное тесто. Начинку приготовить из размятого картофеля и поджаренного лука. Сформировать вареники, варить после закипания 3-4 минуты. Подавать с жареным луком или сливочным маслом.

3. Постный борщ на грибном отваре

Ингредиенты:

сушеные или свежие грибы – 150 г

свекла – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 3 шт.

фасоль консервированная – 150 г

капуста белокочанная – 150 г

томатная паста – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Грибы отварить до готовности. На растительном масле обжарить морковь, свеклу и томатную пасту. В кастрюле с грибным отваром сварить картофель, добавить капусту, зажарку и фасоль. Варить до мягкости овощей. Такой борщ готовят быстро, и он хорошо подходит как легкое праздничное первое блюдо.

4. Запеченная скумбрия с лимоном

Ингредиенты:

скумбрия – 1-2 рыбы

лимон – 0,5 шт.

масло – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

Рыбу очистить, смазать маслом, посолить и поперчить. Внутрь положить ломтики лимона и измельченный чеснок. Запекать в фольге 25-30 минут при 190°C. Скумбрия остается сочной и подходит как основное блюдо на ужин.

5. Домашние трюфели с какао

Ингредиенты:

какао – 3 ст.л.

сливочное масло – 50 г

сгущенное молоко – 120 г

измельченные орехи – 50 г

Способ приготовления:

Смешать какао, масло и сгущенное молоко, прогреть на медленном огне до однородности. Немного охладить, добавить орехи и сформировать небольшие шарики. Обвалять в какао или кокосовой стружке. Трюфели быстро застывают в холодильнике и подходят как праздничный сладкий подарок.

Такие рецепты не требуют сложных ингредиентов и легко адаптируются под любой вкус. Именно поэтому их часто готовят на Николая – чтобы создать атмосферу праздника без лишних усилий и приятно удивить близких.

