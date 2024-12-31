Что приготовить на Новый год 2025: простые и вкусные рецепты, которые точно понравятся всем
Приближается Новый год 2025, поэтому самое время продумать, какими блюдами удивить гостей за праздничным столом. Но вам не придется ломать голову, потому что о вашем меню уже позаботились украинские фудблогеры.
Редакция FoodOboz делится подборкой пяти новогодних рецептов, которые точно понравятся всем. Эти блюда станут настоящим украшением вашего праздничного стола.
1. Новогодняя закуска с хамоном, сыром бри и хурмой. Рецептом поделилась фудблогер с ником iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- хамон – 100 г
- сыр бри – 150 г
- хурма – 1 шт.
- рукола – 50 г
- бальзамический соус – для подачи
Способ приготовления:
1. Нарежьте сыр бри и хурму тонкими ломтиками.
2. Разложите ломтики хамона, на каждый положите кусочек сыра, хурмы и несколько листиков рукола.
3. Сверните хамон с начинкой в рулетике.
4. Выложите рулетики на тарелку, полейте бальзамическим соусом перед подачей.
2. Салат с печенью, яблоками и рукколой. Рецептом поделилась фудблогер top havchik на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 300 г
- яблоко – 1 шт.
- рукола – 100 г
- грецкие орехи – 50 г
- оливковое масло – 2 ст. л.
- бальзамический уксус – 1 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте куриную печень на оливковом масле до готовности, приправьте солью и перцем.
2. Нарежьте яблоко тонкими ломтиками.
3. На тарелку выложите рукколу, сверху – печень и яблоки.
4. Посыпьте салат измельченными грецкими орехами.
5. Полейте бальзамическим уксусом перед подачей.
3. Брюскеты с хамоном, помидорами и рукколой. Идея приготовления брускет для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- багет – 1 шт.
- хамон – 100 г
- помидоры черри – 200 г
- рукола – 50 г
- сливочный творог – 150 г
- оливковое масло – 2 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте ломтиками багет, слегка поджарьте на сухой сковороде или в тостере.
2. Натрите теплые ломтики чеснока и смажьте оливковым маслом.
3. Намажьте каждый ломтик сливочным сыром.
4. Выложите на творог рукколу, кусочки хамона и половинки помидоров черри.
5. Приправьте по вкусу солью и перцем, подавайте сразу.
4. Сырные шарики с клюквой и орехами. Идею приготовления поделилась фудблогер nastiabarbar в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочный крем-творог – 150 г
- твердый сыр – 80 г
- сушеная клюква – 3 ст. л.
- грецкие орехи – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Натереть сыр на мелкой терке и смешать с крем-сыром до однородной массы.
2. Сформировать из творожной массы небольшие шарики.
3. Измельчить сушеную клюкву и грецкие орехи, смешать их.
4. Обвалять каждый творожный шарик в смеси клюквы и орехов.
6. Охладить в холодильнике в течение 30 минут до подачи.
5. Новогодние "Шишки" с орехами и шоколадом. Идея приготовления опубликована на странице фудблогерки kolomeytseva nadejda в Instagram.
Ингредиенты:
- шоколад (темный или молочный) – 200 г
- печенье (типа "Мария") – 150 г
- орехи (миндаль или грецкие) – 100 г
- масло сливочное – 50 г
- мед – 2 ст.л.
- кокосовая стружка – для декора
Способ приготовления:
1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки.
2. Растопите шоколад со сливочным маслом на водяной бане, постоянно помешивая.
3. Добавьте в шоколадную массу мед, измельченные орехи и крошки печенья.
4. Хорошо размешайте до однородной консистенции.
5. Сформируйте из массы конусообразные "шишки" и выложите их на пергаментную бумагу.
6. Для украшения посыпьте кокосовой стружкой, имитирующей снег.
7. Поставьте десерт в холодильник на 1–2 часа, чтобы шишки застыли.
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