Приближается Новый год 2025, поэтому самое время продумать, какими блюдами удивить гостей за праздничным столом. Но вам не придется ломать голову, потому что о вашем меню уже позаботились украинские фудблогеры.

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Редакция FoodOboz делится подборкой пяти новогодних рецептов, которые точно понравятся всем. Эти блюда станут настоящим украшением вашего праздничного стола.

1. Новогодняя закуска с хамоном, сыром бри и хурмой. Рецептом поделилась фудблогер с ником iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

хамон – 100 г

сыр бри – 150 г

хурма – 1 шт.

рукола – 50 г

бальзамический соус – для подачи

Способ приготовления:

1. Нарежьте сыр бри и хурму тонкими ломтиками.

2. Разложите ломтики хамона, на каждый положите кусочек сыра, хурмы и несколько листиков рукола.

3. Сверните хамон с начинкой в рулетике.

4. Выложите рулетики на тарелку, полейте бальзамическим соусом перед подачей.

2. Салат с печенью, яблоками и рукколой. Рецептом поделилась фудблогер top havchik на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 300 г

яблоко – 1 шт.

рукола – 100 г

грецкие орехи – 50 г

оливковое масло – 2 ст. л.

бальзамический уксус – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте куриную печень на оливковом масле до готовности, приправьте солью и перцем.

2. Нарежьте яблоко тонкими ломтиками.

3. На тарелку выложите рукколу, сверху – печень и яблоки.

4. Посыпьте салат измельченными грецкими орехами.

5. Полейте бальзамическим уксусом перед подачей.

3. Брюскеты с хамоном, помидорами и рукколой. Идея приготовления брускет для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

багет – 1 шт.

хамон – 100 г

помидоры черри – 200 г

рукола – 50 г

сливочный творог – 150 г

оливковое масло – 2 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте ломтиками багет, слегка поджарьте на сухой сковороде или в тостере.

2. Натрите теплые ломтики чеснока и смажьте оливковым маслом.

3. Намажьте каждый ломтик сливочным сыром.

4. Выложите на творог рукколу, кусочки хамона и половинки помидоров черри.

5. Приправьте по вкусу солью и перцем, подавайте сразу.

4. Сырные шарики с клюквой и орехами. Идею приготовления поделилась фудблогер nastiabarbar в Instagram.

Ингредиенты:

сливочный крем-творог – 150 г

твердый сыр – 80 г

сушеная клюква – 3 ст. л.

грецкие орехи – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Натереть сыр на мелкой терке и смешать с крем-сыром до однородной массы.

2. Сформировать из творожной массы небольшие шарики.

3. Измельчить сушеную клюкву и грецкие орехи, смешать их.

4. Обвалять каждый творожный шарик в смеси клюквы и орехов.

6. Охладить в холодильнике в течение 30 минут до подачи.

5. Новогодние "Шишки" с орехами и шоколадом. Идея приготовления опубликована на странице фудблогерки kolomeytseva nadejda в Instagram.

Ингредиенты:

шоколад (темный или молочный) – 200 г

печенье (типа "Мария") – 150 г

орехи (миндаль или грецкие) – 100 г

масло сливочное – 50 г

мед – 2 ст.л.

кокосовая стружка – для декора

Способ приготовления:

1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки.

2. Растопите шоколад со сливочным маслом на водяной бане, постоянно помешивая.

3. Добавьте в шоколадную массу мед, измельченные орехи и крошки печенья.

4. Хорошо размешайте до однородной консистенции.

5. Сформируйте из массы конусообразные "шишки" и выложите их на пергаментную бумагу.

6. Для украшения посыпьте кокосовой стружкой, имитирующей снег.

7. Поставьте десерт в холодильник на 1–2 часа, чтобы шишки застыли.

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