Если вы ищете идею для сытного и сочного обеда, этот рецепт куриной запеканки станет настоящим открытием. Сочетание нежного куриного филе, картофеля и овощей в сливочной заливке создает гармоничный вкус и аппетитный вид. Все ингредиенты доступные, а технология приготовления не нуждается в кулинарном опыте.

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Идея приготовления сочной запеканки из куриного филе опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Приготовьте это блюдо уже сегодня, чтобы обрадовать своих родных вкусным обедом.

Ингредиенты:

филе куриное – 500 г.

картофель – 500-600 г.

помидоры – 3-4 шт.

масло (для смазывания формы)

Ингредиенты для заливки:

яйца куриные – 2 шт.

прованские травы – 0,5 ч.л.

чеснок – 1 зубчик

сметана – 200 г.

сыр твердый – 40 г. + 100 г.

Способ приготовления:

1. Мясо порезать, добавить любимые специи и масло.

2. Тщательно перемешать, оставить мариноваться на 15 минут.

3. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить картофель мелкой соломкой.

4. Сверху выложить мясо, добавить заливку.

5. Затем уложить помидоры колечками, накрыть фольгой.

6. Отправить в разогретую духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 15-20 минут.

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