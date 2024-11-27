Что приготовить на обед из куриного филе: вариант очень сочной и простой запеканки

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Что приготовить на обед из куриного филе: вариант очень сочной и простой запеканки

Если вы ищете идею для сытного и сочного обеда, этот рецепт куриной запеканки станет настоящим открытием. Сочетание нежного куриного филе, картофеля и овощей в сливочной заливке создает гармоничный вкус и аппетитный вид. Все ингредиенты доступные, а технология приготовления не нуждается в кулинарном опыте.

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Идея приготовления сочной запеканки из куриного филе опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Приготовьте это блюдо уже сегодня, чтобы обрадовать своих родных вкусным обедом.

Что приготовить на обед из куриного филе: вариант очень сочной и простой запеканки

Ингредиенты:

  • филе куриное – 500 г.
  • картофель – 500-600 г.
  • помидоры – 3-4 шт.
  • масло (для смазывания формы)

Ингредиенты для заливки:

  • яйца куриные – 2 шт.
  • прованские травы – 0,5 ч.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сметана – 200 г.
  • сыр твердый – 40 г. + 100 г.

Способ приготовления:

Что приготовить на обед из куриного филе: вариант очень сочной и простой запеканки

1. Мясо порезать, добавить любимые специи и масло.

2. Тщательно перемешать, оставить мариноваться на 15 минут.

Что приготовить на обед из куриного филе: вариант очень сочной и простой запеканки

3. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить картофель мелкой соломкой.

4. Сверху выложить мясо, добавить заливку.

Что приготовить на обед из куриного филе: вариант очень сочной и простой запеканки

5. Затем уложить помидоры колечками, накрыть фольгой.

Что приготовить на обед из куриного филе: вариант очень сочной и простой запеканки

6. Отправить в разогретую духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

Что приготовить на обед из куриного филе: вариант очень сочной и простой запеканки

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 15-20 минут.

Что приготовить на обед из куриного филе: вариант очень сочной и простой запеканки

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