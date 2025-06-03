Сочетание лаваша с фаршем, на первый взгляд, кажется сухим. Но все изменится, если добавить сочный сезонный кабачок. У вас получится очень элементарная и вкусная запеканка, которая идеально подойдет на обед.

Видео дня

Идея приготовления лаваша с мясом и кабачками опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такого блюда хватит на всех.

Ингредиенты:

лаваш (тортилья) круглый - 5 шт. (в зависимости от размера формы);

фарш (любой) – 600 г (у меня свинина-говядина);

кабачок- 1 шт.

зелёный лук

петрушка

соль, перец – по вкусу

хмели-сунели- 1 ч.л;

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 200 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели.

2. Все тщательно смешать.

3. Выложить фарш на лаваши.

4. Свернуть и нарезать на ровные кусочки.

5. Форму смазать растительным маслом и выложить лаваш.

6. Взбить яйца и добавить натертый сыр.

7. Вылить все равномерно на лаваш.

8. По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром.

9. Запекать при температуре 180 градусов 45 минут до румяного цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: