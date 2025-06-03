Что приготовить на обед из лаваша и кабачков: понадобится фарш

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
336
Что приготовить на обед из лаваша и кабачков: понадобится фарш

Сочетание лаваша с фаршем, на первый взгляд, кажется сухим. Но все изменится, если добавить сочный сезонный кабачок. У вас получится очень элементарная и вкусная запеканка, которая идеально подойдет на обед.

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Идея приготовления лаваша с мясом и кабачками опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такого блюда хватит на всех.

Что приготовить на обед из лаваша и кабачков: понадобится фарш

Ингредиенты:

  • лаваш (тортилья) круглый - 5 шт. (в зависимости от размера формы);
  • фарш (любой) – 600 г (у меня свинина-говядина);
  • кабачок- 1 шт.
  • зелёный лук
  • петрушка
  • соль, перец – по вкусу
  • хмели-сунели- 1 ч.л;
  • яйца – 3 шт.
  • сыр твердый – 200 г

Способ приготовления:

Что приготовить на обед из лаваша и кабачков: понадобится фарш

1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели.

2. Все тщательно смешать.

Что приготовить на обед из лаваша и кабачков: понадобится фарш

3. Выложить фарш на лаваши.

4. Свернуть и нарезать на ровные кусочки.

Что приготовить на обед из лаваша и кабачков: понадобится фарш

5. Форму смазать растительным маслом и выложить лаваш.

Что приготовить на обед из лаваша и кабачков: понадобится фарш

6. Взбить яйца и добавить натертый сыр.

7. Вылить все равномерно на лаваш.

Что приготовить на обед из лаваша и кабачков: понадобится фарш

8. По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром.

Что приготовить на обед из лаваша и кабачков: понадобится фарш

9. Запекать при температуре 180 градусов 45 минут до румяного цвета.

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