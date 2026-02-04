Если у вас осталась вчерашняя гречка – совсем не обязательно ее выбрасывать. Такой крупе можно дать вторую жизнь, приготовив из нее сытные гречаники на обед. Рецепт элементарный.

Идея приготовления сытных гречаников на обед опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

гречка (отваренная) – 300 г

фарш (свинина/говядина или микс) – 400 г

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

манка – 2-3 ст.л.

соль, перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. В миске соединить отваренную гречку и фарш.

2. Добавляем яйцо, натертый на мелкой терке лук и пропущенный через пресс чеснок.

3. Всыпать манку, посолить, поперчить.

4. Хорошо все перемешать.

5. Оставить массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

6. Сформировать котлетки влажными руками.

7. Жарить на разогретой сковороде с маслом на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

8. Затем накрыть крышкой, уменьшить огонь и тушим еще 10–15 минут, чтобы хорошо пропарились внутри.

