Иногда достаточно нескольких простых ингредиентов, чтобы приготовить вкусное блюдо для всей семьи. Ленивые голубцы по этому рецепту получаются сочными, ароматными и отлично подходят для обычного домашнего ужина. А готовить их гораздо проще, чем классические голубцы.

Идея приготовления сочных "ленивых" голубцов на обед опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 400 г

отварной рис – 200 г

капуста – 130-150 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

очищенные помидоры в собственном соку – 400 г

растительное масло – 1-2 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

укроп – для подачи

базилик – для подачи

греческий йогурт или сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать, посолить и немного помять руками, чтобы она стала мягче. Морковь натереть на крупной терке.

2. Лук очистите и мелко нарежьте. Если готовите фарш самостоятельно, куриное филе и бедро можно пропустить через мясорубку вместе с луком.

3. В большой миске смешайте куриный фарш, отварной рис, капусту, морковь и яйцо. Добавьте соль и перец, после чего хорошо перемешайте массу до однородности.

4. Сформируйте из фарша небольшие овальные голубцы. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте заготовки с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.

5. После этого добавьте в сковороду измельченные помидоры в собственном соку. При необходимости еще немного посолите и поперчите соус. Накройте сковороду крышкой и тушите голубцы на слабом огне примерно 25-30 минут.

6. Готовое блюдо подавайте горячим. Перед подачей "ленивые" голубцы можно дополнить ложкой греческого йогурта или сметаны и посыпать свежим укропом и базиликом.

7. Такой рецепт хорошо подходит для повседневного ужина: все ингредиенты простые, а приготовление не требует сложных кулинарных приемов.

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