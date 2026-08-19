Что приготовить на обед: простой рецепт ленивых голубцов на сковороде
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Иногда достаточно нескольких простых ингредиентов, чтобы приготовить вкусное блюдо для всей семьи. Ленивые голубцы по этому рецепту получаются сочными, ароматными и отлично подходят для обычного домашнего ужина. А готовить их гораздо проще, чем классические голубцы.
Идея приготовления сочных "ленивых" голубцов на обед опубликована на странице hot spicyua в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 400 г
- отварной рис – 200 г
- капуста – 130-150 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- очищенные помидоры в собственном соку – 400 г
- растительное масло – 1-2 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- укроп – для подачи
- базилик – для подачи
- греческий йогурт или сметана – для подачи
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать, посолить и немного помять руками, чтобы она стала мягче. Морковь натереть на крупной терке.
2. Лук очистите и мелко нарежьте. Если готовите фарш самостоятельно, куриное филе и бедро можно пропустить через мясорубку вместе с луком.
3. В большой миске смешайте куриный фарш, отварной рис, капусту, морковь и яйцо. Добавьте соль и перец, после чего хорошо перемешайте массу до однородности.
4. Сформируйте из фарша небольшие овальные голубцы. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте заготовки с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.
5. После этого добавьте в сковороду измельченные помидоры в собственном соку. При необходимости еще немного посолите и поперчите соус. Накройте сковороду крышкой и тушите голубцы на слабом огне примерно 25-30 минут.
6. Готовое блюдо подавайте горячим. Перед подачей "ленивые" голубцы можно дополнить ложкой греческого йогурта или сметаны и посыпать свежим укропом и базиликом.
7. Такой рецепт хорошо подходит для повседневного ужина: все ингредиенты простые, а приготовление не требует сложных кулинарных приемов.
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