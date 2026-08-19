Что приготовить на обед: простой рецепт ленивых голубцов на сковороде

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Вкусные ленивые голубцы на обед
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Иногда достаточно нескольких простых ингредиентов, чтобы приготовить вкусное блюдо для всей семьи. Ленивые голубцы по этому рецепту получаются сочными, ароматными и отлично подходят для обычного домашнего ужина. А готовить их гораздо проще, чем классические голубцы.

Идея приготовления сочных "ленивых" голубцов на обед опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Рецепт ленивых голубцов на обед

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 400 г
  • отварной рис – 200 г
  • капуста – 130-150 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • очищенные помидоры в собственном соку – 400 г
  • растительное масло – 1-2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • укроп – для подачи
  • базилик – для подачи
  • греческий йогурт или сметана – для подачи

Способ приготовления:

К фаршу добавляем капусту

1. Капусту тонко нашинковать, посолить и немного помять руками, чтобы она стала мягче. Морковь натереть на крупной терке.

2. Лук очистите и мелко нарежьте. Если готовите фарш самостоятельно, куриное филе и бедро можно пропустить через мясорубку вместе с луком.

Добавляем рис

3. В большой миске смешайте куриный фарш, отварной рис, капусту, морковь и яйцо. Добавьте соль и перец, после чего хорошо перемешайте массу до однородности.

4. Сформируйте из фарша небольшие овальные голубцы. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте заготовки с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки.

Обжариваем голубцы

5. После этого добавьте в сковороду измельченные помидоры в собственном соку. При необходимости еще немного посолите и поперчите соус. Накройте сковороду крышкой и тушите голубцы на слабом огне примерно 25-30 минут.

6. Готовое блюдо подавайте горячим. Перед подачей "ленивые" голубцы можно дополнить ложкой греческого йогурта или сметаны и посыпать свежим укропом и базиликом.

Тушим в соусе

7. Такой рецепт хорошо подходит для повседневного ужина: все ингредиенты простые, а приготовление не требует сложных кулинарных приемов.

Готовые ленивые голубцы

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