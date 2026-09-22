Что приготовить на обед: сочные фаршированные перцы с курицей и сыром

Что приготовить на обед – запеченные фаршированные перцы с курицей, кабачком и сыром. Начинка получается сочной, а сверху образуется аппетитная сырная корочка. Блюдо готовится в духовке и не требует сложных ингредиентов. Такой обед удобно подавать сразу после приготовления.

Идея приготовления сочного фаршированного перца на обед опубликована на странице olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец – 4 шт.

кабачок или цуккини – 1 шт.

куриное филе – 3 шт.

лук – 1 шт.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

томатный соус – 5 ст.л.

петрушка – небольшой пучок

крем-сыр – 200 г

твёрдый сыр – 200 г

оливковое масло – для обжаривания и запекания

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сладкий перец помыть, разрезать пополам вдоль и удалить семена и перегородки. Выложить половинки в форму для запекания, слегка сбрызнуть оливковым маслом и посолить.

2. Поставить перец в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20-30 минут. Он должен стать мягче, но при этом сохранить форму.

3. Пока перец запекается, приготовить начинку. Куриное филе, лук и кабачок нарезать небольшими кусочками. На сковороде разогреть немного оливкового масла и обжарить сначала лук с курицей.

4. Когда филе изменит цвет, добавить кабачок. Посолить, поперчить, всыпать паприку и сушеный чеснок. Перемешать и готовить ещё несколько минут, чтобы овощи стали мягче, а курица полностью приготовилась.

5. После этого добавить томатный соус и сливочный сыр. Твёрдый сыр натереть на тёрке и половину добавить в начинку. Перемешивать на небольшом огне, пока крем-сыр и твёрдый сыр не расплавятся. В конце добавить мелко нарезанную петрушку.

6. Достать запеченные половинки перца из духовки. Наполнить их приготовленной начинкой и посыпать сверху оставшимся тертым твёрдым сыром.

7. Вернуть форму в духовку и запекать еще несколько минут, пока сыр сверху полностью не расплавится и не покроется румяной корочкой.

8. Готовые фаршированные перцы подавать горячими. Благодаря начинке из курицы, кабачка и сыра блюдо получается достаточно сытным, поэтому его можно подавать в качестве полноценного обеда.

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