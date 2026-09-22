Что приготовить на обед: сочные фаршированные перцы с курицей и сыром
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Что приготовить на обед – запеченные фаршированные перцы с курицей, кабачком и сыром. Начинка получается сочной, а сверху образуется аппетитная сырная корочка. Блюдо готовится в духовке и не требует сложных ингредиентов. Такой обед удобно подавать сразу после приготовления.
Идея приготовления сочного фаршированного перца на обед опубликована на странице olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- сладкий перец – 4 шт.
- кабачок или цуккини – 1 шт.
- куриное филе – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- томатный соус – 5 ст.л.
- петрушка – небольшой пучок
- крем-сыр – 200 г
- твёрдый сыр – 200 г
- оливковое масло – для обжаривания и запекания
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сладкий перец помыть, разрезать пополам вдоль и удалить семена и перегородки. Выложить половинки в форму для запекания, слегка сбрызнуть оливковым маслом и посолить.
2. Поставить перец в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20-30 минут. Он должен стать мягче, но при этом сохранить форму.
3. Пока перец запекается, приготовить начинку. Куриное филе, лук и кабачок нарезать небольшими кусочками. На сковороде разогреть немного оливкового масла и обжарить сначала лук с курицей.
4. Когда филе изменит цвет, добавить кабачок. Посолить, поперчить, всыпать паприку и сушеный чеснок. Перемешать и готовить ещё несколько минут, чтобы овощи стали мягче, а курица полностью приготовилась.
5. После этого добавить томатный соус и сливочный сыр. Твёрдый сыр натереть на тёрке и половину добавить в начинку. Перемешивать на небольшом огне, пока крем-сыр и твёрдый сыр не расплавятся. В конце добавить мелко нарезанную петрушку.
6. Достать запеченные половинки перца из духовки. Наполнить их приготовленной начинкой и посыпать сверху оставшимся тертым твёрдым сыром.
7. Вернуть форму в духовку и запекать еще несколько минут, пока сыр сверху полностью не расплавится и не покроется румяной корочкой.
8. Готовые фаршированные перцы подавать горячими. Благодаря начинке из курицы, кабачка и сыра блюдо получается достаточно сытным, поэтому его можно подавать в качестве полноценного обеда.
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