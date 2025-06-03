Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру
Универсальным дополнением к любому гарниру на ужин будут сочные фрикадельки. Для них идеально подходит куриный фарш, который не требует длительной обработки и получится очень сочным, если соединить его с правильными продуктами. Готовятся такие изделия значительно проще привычных котлет.
Идея приготовления сочных куриных фрикаделек на ужин опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Можно подать со свежими овощами, сезон которых продолжается именно сейчас.
Ингредиенты:
- филе куриное – 700 г
- лук репчатый – 1 шт.
- панировочные сухари – 2-3 ст.л.
- грибы – 200 г
- сливки – 250 мл.
- моцарелла – 130 г
- сливочное масло – 30 г
- растительное масло – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- соль, перец, чеснок – по вкусу
- зелень
Способ приготовления:
1. Филе нарезать и взбить блендером.
2. Добавить измельченный лук, соль, перец, сухари.
3. Вымешать массу руками.
4. Сыр нарезать на кубики.
5. Положить в середину фарша и сформировать мячики.
6. На горячей сковороде с растительным маслом обжарить фрикадельки до румяности, время от времени переворачивая.
7. Сливки соединить со столовой ложкой муки, размешать.
8. Грибы нарезать пластинками.
9. Кастрюлю с толстым дном поставить на огонь, добавить сливочное масло и обжарить грибы до выпаривания влаги.
10. Добавить соль, сухой чеснок, сливочную смесь.
11. Выложить фрикадельки, закрыть крышкой и тушить 10 минут.
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