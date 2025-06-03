Универсальным дополнением к любому гарниру на ужин будут сочные фрикадельки. Для них идеально подходит куриный фарш, который не требует длительной обработки и получится очень сочным, если соединить его с правильными продуктами. Готовятся такие изделия значительно проще привычных котлет.

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Идея приготовления сочных куриных фрикаделек на ужин опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Можно подать со свежими овощами, сезон которых продолжается именно сейчас.

Ингредиенты:

филе куриное – 700 г

лук репчатый – 1 шт.

панировочные сухари – 2-3 ст.л.

грибы – 200 г

сливки – 250 мл.

моцарелла – 130 г

сливочное масло – 30 г

растительное масло – 2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

соль, перец, чеснок – по вкусу

зелень

Способ приготовления:

1. Филе нарезать и взбить блендером.

2. Добавить измельченный лук, соль, перец, сухари.

3. Вымешать массу руками.

4. Сыр нарезать на кубики.

5. Положить в середину фарша и сформировать мячики.

6. На горячей сковороде с растительным маслом обжарить фрикадельки до румяности, время от времени переворачивая.

7. Сливки соединить со столовой ложкой муки, размешать.

8. Грибы нарезать пластинками.

9. Кастрюлю с толстым дном поставить на огонь, добавить сливочное масло и обжарить грибы до выпаривания влаги.

10. Добавить соль, сухой чеснок, сливочную смесь.

11. Выложить фрикадельки, закрыть крышкой и тушить 10 минут.

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