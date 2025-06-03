Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру

Универсальным дополнением к любому гарниру на ужин будут сочные фрикадельки. Для них идеально подходит куриный фарш, который не требует длительной обработки и получится очень сочным, если соединить его с правильными продуктами. Готовятся такие изделия значительно проще привычных котлет.

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Идея приготовления сочных куриных фрикаделек на ужин опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Можно подать со свежими овощами, сезон которых продолжается именно сейчас.

Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру

Ингредиенты:

  • филе куриное – 700 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • панировочные сухари – 2-3 ст.л.
  • грибы – 200 г
  • сливки – 250 мл.
  • моцарелла – 130 г
  • сливочное масло – 30 г
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • соль, перец, чеснок – по вкусу
  • зелень

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру

1. Филе нарезать и взбить блендером.

2. Добавить измельченный лук, соль, перец, сухари.

Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру

3. Вымешать массу руками.

4. Сыр нарезать на кубики.

5. Положить в середину фарша и сформировать мячики.

Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру

6. На горячей сковороде с растительным маслом обжарить фрикадельки до румяности, время от времени переворачивая.

7. Сливки соединить со столовой ложкой муки, размешать.

Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру

8. Грибы нарезать пластинками.

Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру

9. Кастрюлю с толстым дном поставить на огонь, добавить сливочное масло и обжарить грибы до выпаривания влаги.

Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру

10. Добавить соль, сухой чеснок, сливочную смесь.

11. Выложить фрикадельки, закрыть крышкой и тушить 10 минут.

Что приготовить на ужин: делимся рецептом бюджетных фрикаделек к любому гарниру

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