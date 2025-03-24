Что приготовить на ужин: рецепт куриных котлет, которые точно получатся сочными
К любой каше, макаронам или рису отлично подойдут сочные куриные котлеты. Для того чтобы мясо не было сухим, к нему нужно просто добавить правильные компоненты. Семья точно будет в восторге от такого блюда.
Идея приготовления сочных куриных котлет на ужин опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Сверху выходит очень аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- сыр твердый – 50 г
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 2,5-3 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- укроп
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать на маленькие кусочки.
2. Добавить нарезанные помидоры, укроп нарезанный и сыр натертый на маленькой терке.
3. Разбить яйцо.
4. Добавить сметану, муку, соль и перец.
5, Все перемешать.
6. На сковороду влить немного масла и выложить котлеты.
7. Жарить с обеих сторон до золотистого цвета.
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