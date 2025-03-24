Что приготовить на ужин: рецепт куриных котлет, которые точно получатся сочными

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить на ужин: рецепт куриных котлет, которые точно получатся сочными

К любой каше, макаронам или рису отлично подойдут сочные куриные котлеты. Для того чтобы мясо не было сухим, к нему нужно просто добавить правильные компоненты. Семья точно будет в восторге от такого блюда.

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Идея приготовления сочных куриных котлет на ужин опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Сверху выходит очень аппетитная золотистая корочка.

Что приготовить на ужин: рецепт куриных котлет, которые точно получатся сочными

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • сыр твердый – 50 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука – 2,5-3 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • укроп
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин: рецепт куриных котлет, которые точно получатся сочными

1. Куриное филе порезать на маленькие кусочки.

2. Добавить нарезанные помидоры, укроп нарезанный и сыр натертый на маленькой терке.

Что приготовить на ужин: рецепт куриных котлет, которые точно получатся сочными

3. Разбить яйцо.

Что приготовить на ужин: рецепт куриных котлет, которые точно получатся сочными

4. Добавить сметану, муку, соль и перец.

5, Все перемешать.

Что приготовить на ужин: рецепт куриных котлет, которые точно получатся сочными

6. На сковороду влить немного масла и выложить котлеты.

Что приготовить на ужин: рецепт куриных котлет, которые точно получатся сочными

7. Жарить с обеих сторон до золотистого цвета.

Что приготовить на ужин: рецепт куриных котлет, которые точно получатся сочными

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