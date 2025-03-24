К любой каше, макаронам или рису отлично подойдут сочные куриные котлеты. Для того чтобы мясо не было сухим, к нему нужно просто добавить правильные компоненты. Семья точно будет в восторге от такого блюда.

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Идея приготовления сочных куриных котлет на ужин опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Сверху выходит очень аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

помидор – 1 шт.

сыр твердый – 50 г

сметана – 2 ст.л.

мука – 2,5-3 ст.л.

яйцо – 1 шт.

укроп

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать на маленькие кусочки.

2. Добавить нарезанные помидоры, укроп нарезанный и сыр натертый на маленькой терке.

3. Разбить яйцо.

4. Добавить сметану, муку, соль и перец.

5, Все перемешать.

6. На сковороду влить немного масла и выложить котлеты.

7. Жарить с обеих сторон до золотистого цвета.

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