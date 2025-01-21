Манго – это сочный, освежающий и невероятно вкусный тропический фрукт. В Индии этот фрукт даже дарят в знак уважения и пожелания крепкого здоровья, ведь содержится много витаминов.

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В Украине манго можно купить в любом супермаркете. Но, чтобы съесть его сразу, нужно уметь выбирать спелые плоды, или знать лайфхаки, благодаря которым манго созреет гораздо быстрее. Именно о них в Instagram рассказала блогер Татьяна Титаренко.

Как "созреть" манго?

Достаточно часто в супермаркетах устраивают акции, приобрести по которым манго становится очень выгодно. Однако чаще всего такие плоды либо не первой свежести, либо наоборот, еще не созрели.

Если вы решили приобрести еще зеленое манго, важно сделать все правильно, чтобы плод созрел и стал вкусным. В противном случае можно просто испортить фрукт, а также и все удовольствие от его употребления.

Чтобы этого не произошло, манго следует завернуть в пергаментную бумагу и положить в темное место на 2-4 дня. Через три дня стоит попробовать фрукт на ощупь. Если он стал мягким – манго готово к употреблению. Если нет – заверните снова в пергамент и оставьте еще на два дня.

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