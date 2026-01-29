Молоко покупают регулярно, но часто оно портится раньше, чем хотелось бы. Причина не всегда в качестве продукта или срока годности. Решающую роль играет то, где в холодильнике стоит упаковка. Один простой нюанс поможет сохранить молоко свежим гораздо длиннее.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно хранить молоко, чтобы оно дольше оставалось свежим.

Почему молоко быстро портится в холодильнике

После покупки большинство людей ставят молоко в дверцу холодильника – так удобно и быстро. Но именно это место наименее стабильно по температуре. Дверца постоянно открывается, внутрь попадает теплый воздух, и продукт каждый раз переживает перепады холода.

Из-за таких колебаний молоко теряет свежесть гораздо быстрее, даже если холодильник работает исправно. В результате оно может скиснуть раньше, чем указано на упаковке.

Где в холодильнике хранить молоко правильно

Лучшее место для молока – глубина холодильника, ближе к задней стенке. Там температура самая низкая и наиболее стабильная в течение суток. В таких условиях продукт медленнее портится и подольше сохраняет свой вкус. Переместив молоко с дверцы на основную полку, можно продлить его свежесть в среднем на несколько дней без каких-либо дополнительных усилий.

Температура имеет значение

Для хранения молока важно, чтобы в холодильнике поддерживалась прохлада ниже +5 градусов. Если температура выше, продукт портится быстрее независимо от местоположения. Также следует следить, чтобы упаковка была плотно закрыта. Даже короткий контакт с теплым воздухом или посторонними запахами может повлиять на качество молока.

Сколько может храниться открытое молоко

После вскрытия молоко всегда сохраняется меньше, чем упакованное. Срок зависит от типа обработки и условий хранения. В среднем пастеризованное молоко остается пригодным несколько дней, а ультрапастеризованное – немного длиннее.

Но даже в этих пределах правильное размещение в холодильнике играет ключевую роль. Если молоко стоит в прохладной зоне, оно сохраняет свежесть очень длительно.

Простое правило, которое работает

Чтобы молоко не портилось раньше времени, достаточно запомнить одно правило: не хранить его в дверце холодильника. Перемещение упаковки на самую холодную полку – простой шаг, реально продлевающий срок хранения. Такой подход помогает не только сэкономить деньги, но и избежать неприятных сюрпризов, когда молоко портится в самый неожиданный момент.

