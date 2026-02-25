В вашей морозилке точно есть малина с прошлого года. Ее можно использовать для очень вкусного домашнего печенья. Для него вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Идея приготовления ароматного печенья из замороженной малины опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

малина замороженная – 300 г

сахар – 70 г

яйца – 3 шт.

сахар тростниковый – 70 г

сливочное масло растопленное – 100 г

мука – 350 г

разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

1. Малину разморозьте и перетрите с сахаром до однородности.

2. Добавьте яйца, тростниковый сахар и растопленное сливочное масло.

3. Хорошо перемешайте.

4. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто.

5. Сформируйте печенье и выложите на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекайте 15-20 минут при 180°С до легкой румяности.

7. Получается нежное, ароматное и с приятной малиновой кислинкой печенье.

