Запеченные овощи – идеальная основа для вкусных, полезных салатов, которые и к тому же готовятся очень просто. Все что нужно – всего лишь запечь овощи, снять кожуру, порезать их.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении салата.

Ингрединты:

листья салата 1 пучок

баклажаны 2 шт.

перец 2 шт.

помидоры 3-4 шт.

крем-сыр

специи: соль, перец, прованские травы по вкусу

оливковое масло, бальзамический уксус

Способ приготовления:

1. Баклажаны и перец помыть, выложить на решетку и запечь. Помидоры полейте кипятком и очистите от кожуры. Порежьте все.

2. На дно тарелки сначала выложите порванные листья салата, затем нарезанные овощи. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом, а сверху ложечкой выложить кусочки крем-сыра.

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