Что такое "комфортный" салат и из чего его приготовить: делимся рецептом блюда из трех овощей

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Что такое 'комфортный' салат и из чего его приготовить: делимся рецептом блюда из трех овощей
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Запеченные овощи – идеальная основа для вкусных, полезных салатов, которые и к тому же готовятся очень просто. Все что нужно – всего лишь запечь овощи, снять кожуру, порезать их.

Что такое "комфортный" салат и из чего его приготовить: делимся рецептом блюда из трех овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении салата.

Ингрединты:

  • листья салата 1 пучок
  • баклажаны 2 шт.
  • перец 2 шт.
  • помидоры 3-4 шт.
  • крем-сыр
  • специи: соль, перец, прованские травы по вкусу
  • оливковое масло, бальзамический уксус

Способ приготовления:

1. Баклажаны и перец помыть, выложить на решетку и запечь. Помидоры полейте кипятком и очистите от кожуры. Порежьте все.

Что такое "комфортный" салат и из чего его приготовить: делимся рецептом блюда из трех овощей

2. На дно тарелки сначала выложите порванные листья салата, затем нарезанные овощи. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом, а сверху ложечкой выложить кусочки крем-сыра.

Что такое "комфортный" салат и из чего его приготовить: делимся рецептом блюда из трех овощей

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