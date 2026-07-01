Что такое "комфортный" салат и из чего его приготовить: делимся рецептом блюда из трех овощей
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Запеченные овощи – идеальная основа для вкусных, полезных салатов, которые и к тому же готовятся очень просто. Все что нужно – всего лишь запечь овощи, снять кожуру, порезать их.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении салата.
Ингрединты:
- листья салата 1 пучок
- баклажаны 2 шт.
- перец 2 шт.
- помидоры 3-4 шт.
- крем-сыр
- специи: соль, перец, прованские травы по вкусу
- оливковое масло, бальзамический уксус
Способ приготовления:
1. Баклажаны и перец помыть, выложить на решетку и запечь. Помидоры полейте кипятком и очистите от кожуры. Порежьте все.
2. На дно тарелки сначала выложите порванные листья салата, затем нарезанные овощи. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом, а сверху ложечкой выложить кусочки крем-сыра.
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