Что вкусно и сытно приготовить из картофеля на ужин: рецепт, который получится у всех
Если соединить картофель с курицей, у вас может получиться сытная запеканка. Такое блюдо прекрасно подходит на ужин и не потребует много вашего времени. Рецепт максимально простой.
Идея приготовления картофельной запеканки на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт. (90 г)
- филе куриное – 2 шт. (500 г)
- помидор – 1 шт. (120 г)
- картофель – 4 шт. (400 г)
- яйца куриные – 2 шт. (100 г)
- сливки 10% – 400 г
- соль, сушеный чеснок, любимые специи – по вкусу
- сыр моцарелла – 120 г
Способ приготовления:
1. Смазать форму маслом.
2. Выложить лук полукольцами.
3. Добавить картофель тонкими пластинками.
4. Приправить специями.
5. Куриное филе нарезать кубиком.
6. Мариновать несколько минут и добавить в форму.
7. Смешать яйца со сливками и специями, равномерно вылить сверху.
8. Накрыть фольгой и запекаем около 35 минут при 180°C.
9. Снять фольгу, посыпать моцареллой и добавить помидоры.
10. Вернуть в духовку еще на 10 минут до румяности.
