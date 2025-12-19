Что вкусно и сытно приготовить из картофеля на ужин: рецепт, который получится у всех

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Что вкусно и сытно приготовить из картофеля на ужин: рецепт, который получится у всех

Если соединить картофель с курицей, у вас может получиться сытная запеканка. Такое блюдо прекрасно подходит на ужин и не потребует много вашего времени. Рецепт максимально простой.

Идея приготовления картофельной запеканки на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Что вкусно и сытно приготовить из картофеля на ужин: рецепт, который получится у всех

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт. (90 г)
  • филе куриное – 2 шт. (500 г)
  • помидор – 1 шт. (120 г)
  • картофель – 4 шт. (400 г)
  • яйца куриные – 2 шт. (100 г)
  • сливки 10% – 400 г
  • соль, сушеный чеснок, любимые специи – по вкусу
  • сыр моцарелла – 120 г

Способ приготовления:

Что вкусно и сытно приготовить из картофеля на ужин: рецепт, который получится у всех

1. Смазать форму маслом.

2. Выложить лук полукольцами.

Что вкусно и сытно приготовить из картофеля на ужин: рецепт, который получится у всех

3. Добавить картофель тонкими пластинками.

4. Приправить специями.

Что вкусно и сытно приготовить из картофеля на ужин: рецепт, который получится у всех

5. Куриное филе нарезать кубиком.

6. Мариновать несколько минут и добавить в форму.

7. Смешать яйца со сливками и специями, равномерно вылить сверху.

8. Накрыть фольгой и запекаем около 35 минут при 180°C.

9. Снять фольгу, посыпать моцареллой и добавить помидоры.

10. Вернуть в духовку еще на 10 минут до румяности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты