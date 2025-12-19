Если соединить картофель с курицей, у вас может получиться сытная запеканка. Такое блюдо прекрасно подходит на ужин и не потребует много вашего времени. Рецепт максимально простой.

Идея приготовления картофельной запеканки на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 1 шт. (90 г)

филе куриное – 2 шт. (500 г)

помидор – 1 шт. (120 г)

картофель – 4 шт. (400 г)

яйца куриные – 2 шт. (100 г)

сливки 10% – 400 г

соль, сушеный чеснок, любимые специи – по вкусу

сыр моцарелла – 120 г

Способ приготовления:

1. Смазать форму маслом.

2. Выложить лук полукольцами.

3. Добавить картофель тонкими пластинками.

4. Приправить специями.

5. Куриное филе нарезать кубиком.

6. Мариновать несколько минут и добавить в форму.

7. Смешать яйца со сливками и специями, равномерно вылить сверху.

8. Накрыть фольгой и запекаем около 35 минут при 180°C.

9. Снять фольгу, посыпать моцареллой и добавить помидоры.

10. Вернуть в духовку еще на 10 минут до румяности.

