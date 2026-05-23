Куриное филе – один из самых универсальных продуктов для домашнего меню. Из него можно приготовить не только обычные отбивные или запеченное мясо, но и эффектные рулетики с начинкой. Такое блюдо прекрасно подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. Благодаря грибам, овощам и сырной корочке мясо получается особенно сочным и ароматным. А главное – готовится все достаточно просто из доступных ингредиентов.

Идея приготовления сочных рулетиков из куриного филе опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

твердый сыр – 150 г

сметана – 2 ст. л.

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 50 г

чеснок – 3 зубчика

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разрежьте куриное филе вдоль на более тонкие пласты и хорошо отбейте. Посолите, поперчите, добавьте паприку и оставьте мясо на несколько минут, чтобы оно пропиталось специями.

2. Для начинки мелко нарежьте лук и шампиньоны, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи с грибами на сливочном масле до мягкости. В конце добавьте соль и перец.

3. Натрите твердый сыр. Часть сыра добавьте к грибной начинке, а остальное оставьте для сырной заливки.

4. Для сырной шапки смешайте яйца, сметану и натертый сыр до однородной массы.

5. На каждый кусок подготовленного филе выложите немного начинки и заверните рулетики. Переложите их в форму для запекания швом вниз.

6. Сверху равномерно распределите сырную массу и поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.

7. Запекайте примерно 25-30 минут до румяной корочки. Рулетики получаются нежными внутри, сочными и очень ароматными, поэтому такое блюдо легко станет одним из любимых в домашнем меню.

