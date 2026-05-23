Что вкусно приготовить из куриного филе: блюдо на любой случай
Куриное филе – один из самых универсальных продуктов для домашнего меню. Из него можно приготовить не только обычные отбивные или запеченное мясо, но и эффектные рулетики с начинкой. Такое блюдо прекрасно подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола. Благодаря грибам, овощам и сырной корочке мясо получается особенно сочным и ароматным. А главное – готовится все достаточно просто из доступных ингредиентов.
Идея приготовления сочных рулетиков из куриного филе опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт.
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- твердый сыр – 150 г
- сметана – 2 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 3 зубчика
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разрежьте куриное филе вдоль на более тонкие пласты и хорошо отбейте. Посолите, поперчите, добавьте паприку и оставьте мясо на несколько минут, чтобы оно пропиталось специями.
2. Для начинки мелко нарежьте лук и шампиньоны, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи с грибами на сливочном масле до мягкости. В конце добавьте соль и перец.
3. Натрите твердый сыр. Часть сыра добавьте к грибной начинке, а остальное оставьте для сырной заливки.
4. Для сырной шапки смешайте яйца, сметану и натертый сыр до однородной массы.
5. На каждый кусок подготовленного филе выложите немного начинки и заверните рулетики. Переложите их в форму для запекания швом вниз.
6. Сверху равномерно распределите сырную массу и поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.
7. Запекайте примерно 25-30 минут до румяной корочки. Рулетики получаются нежными внутри, сочными и очень ароматными, поэтому такое блюдо легко станет одним из любимых в домашнем меню.
