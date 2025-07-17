Из куриного филе можно приготовить полноценный ужин. Для того, чтобы мясо было сочным, заверните в него сочную сырную начинку. Все просто запеките в духовке – вкусное блюдо готово.

Идея приготовления сочных куриных конвертиков на ужин опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

филе – 300 г

сыр – 50 г

соль, специи

сметана – 50 г

зелень

мука или панировочные сухари – 20 г

Способ приготовления:

1. Из филе сделать фарш.

2. Посолить, добавить специи.

3. Выложить на пергамент в форме квадрата.

4. Для начинки нарезать зелень.

5. Натереть сыр и добавить сметану.

6. Выложить на фарш и сложить пополам.

7. Сверху посыпать мукой и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут.

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