Что вкусно приготовить из куриного филе на ужин: мясо точно не будет сухим

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Что вкусно приготовить из куриного филе на ужин: мясо точно не будет сухим

Из куриного филе можно приготовить полноценный ужин. Для того, чтобы мясо было сочным, заверните в него сочную сырную начинку. Все просто запеките в духовке – вкусное блюдо готово.

Идея приготовления сочных куриных конвертиков на ужин опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Что вкусно приготовить из куриного филе на ужин: мясо точно не будет сухим

Ингредиенты:

  • филе – 300 г
  • сыр – 50 г
  • соль, специи
  • сметана – 50 г
  • зелень
  • мука или панировочные сухари – 20 г

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить из куриного филе на ужин: мясо точно не будет сухим

1. Из филе сделать фарш.

2. Посолить, добавить специи.

Что вкусно приготовить из куриного филе на ужин: мясо точно не будет сухим

3. Выложить на пергамент в форме квадрата.

4. Для начинки нарезать зелень.

Что вкусно приготовить из куриного филе на ужин: мясо точно не будет сухим

5. Натереть сыр и добавить сметану.

6. Выложить на фарш и сложить пополам.

Что вкусно приготовить из куриного филе на ужин: мясо точно не будет сухим

7. Сверху посыпать мукой и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут.

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