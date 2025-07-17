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Что вкусно приготовить из куриного филе на ужин: мясо точно не будет сухим
Из куриного филе можно приготовить полноценный ужин. Для того, чтобы мясо было сочным, заверните в него сочную сырную начинку. Все просто запеките в духовке – вкусное блюдо готово.
Идея приготовления сочных куриных конвертиков на ужин опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- филе – 300 г
- сыр – 50 г
- соль, специи
- сметана – 50 г
- зелень
- мука или панировочные сухари – 20 г
Способ приготовления:
1. Из филе сделать фарш.
2. Посолить, добавить специи.
3. Выложить на пергамент в форме квадрата.
4. Для начинки нарезать зелень.
5. Натереть сыр и добавить сметану.
6. Выложить на фарш и сложить пополам.
7. Сверху посыпать мукой и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут.
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