Гречка – достаточно простая в приготовлении и бюджетная крупа. Но, при этом, ее можно приготовить очень изысканно и вкусно. Воспользуйтесь следующей идеей и вы получите идеальное блюдо для сытного обеда.

Видео дня

Идея приготовления гречки с мясными шариками в духовке опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

гречка – 500 г

вода – 900-1000 мл.

сметана – 4 ст.л.

томаты – 4 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для мясных шариков:

куриный фарш – 800 г

лук – 120 г

панировочные сухари – 4 ст.л.

молоко – 70 г

соль, перец, смесь специй к фаршу

моцарелла – 90 г

Способ приготовления:

1. Соединить куриный фарш, мелко нарезанный лук, панировочные сухари, молоко, смесь специй к фаршу, перец и соль.

2. Все вымешать до однородности.

3. В горячую воду добавить по 4 ложки сметаны и томата, соль.

4. Вымешать венчиком.

5. В противень выложить промытую гречку – ее должно быть вдвое меньше чем воды. Залить соусом.

6. сформировать шарики из мяса, выложить на гречку.

7. Сверху выложить по кусочку моцареллы.

8. Выпекать при температуре 200 градусов 40 минут в режиме верх-низ.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: