Что вкусно приготовить на обед из гречки и фарша: вариант бюджетного и сытного блюда
Гречка – достаточно простая в приготовлении и бюджетная крупа. Но, при этом, ее можно приготовить очень изысканно и вкусно. Воспользуйтесь следующей идеей и вы получите идеальное блюдо для сытного обеда.
Идея приготовления гречки с мясными шариками в духовке опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- гречка – 500 г
- вода – 900-1000 мл.
- сметана – 4 ст.л.
- томаты – 4 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для мясных шариков:
- куриный фарш – 800 г
- лук – 120 г
- панировочные сухари – 4 ст.л.
- молоко – 70 г
- соль, перец, смесь специй к фаршу
- моцарелла – 90 г
Способ приготовления:
1. Соединить куриный фарш, мелко нарезанный лук, панировочные сухари, молоко, смесь специй к фаршу, перец и соль.
2. Все вымешать до однородности.
3. В горячую воду добавить по 4 ложки сметаны и томата, соль.
4. Вымешать венчиком.
5. В противень выложить промытую гречку – ее должно быть вдвое меньше чем воды. Залить соусом.
6. сформировать шарики из мяса, выложить на гречку.
7. Сверху выложить по кусочку моцареллы.
8. Выпекать при температуре 200 градусов 40 минут в режиме верх-низ.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: