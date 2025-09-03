Что вкусно приготовить на обед из гречки и фарша: вариант бюджетного и сытного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Гречка – достаточно простая в приготовлении и бюджетная крупа. Но, при этом, ее можно приготовить очень изысканно и вкусно. Воспользуйтесь следующей идеей и вы получите идеальное блюдо для сытного обеда.

Идея приготовления гречки с мясными шариками в духовке опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

  • гречка – 500 г
  • вода – 900-1000 мл.
  • сметана – 4 ст.л.
  • томаты – 4 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для мясных шариков:

  • куриный фарш – 800 г
  • лук – 120 г
  • панировочные сухари – 4 ст.л.
  • молоко – 70 г
  • соль, перец, смесь специй к фаршу
  • моцарелла – 90 г

Способ приготовления:

1. Соединить куриный фарш, мелко нарезанный лук, панировочные сухари, молоко, смесь специй к фаршу, перец и соль.

2. Все вымешать до однородности.

3. В горячую воду добавить по 4 ложки сметаны и томата, соль.

4. Вымешать венчиком.

5. В противень выложить промытую гречку – ее должно быть вдвое меньше чем воды. Залить соусом.

6. сформировать шарики из мяса, выложить на гречку.

7. Сверху выложить по кусочку моцареллы.

8. Выпекать при температуре 200 градусов 40 минут в режиме верх-низ.

