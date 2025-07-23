Тунец часто используют для приготовления разнообразных закусок и салатов. Также из такого продукта можно сделать сытный пирог для обеда. С элементарным рецептом справятся все.

Идея приготовления вкусного рыбного пирога на обед опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 300 г

масло – 180 г

вода – 80-100 мл.

соль – 0,5 ч.л.

итальянские травы

Ингредиенты для начинки:

консервированный тунец – 2 банки (можно любую консерву)

плавленые сырки – 3 шт.

яйца – 2 шт.

майонез – 2 ст.л.

зелень укропа

лук – 1 шт. маринованный

Способ приготовления:

1. К просеянной муке, добавить соль, итальянские травы, масло и перетереть в крошку.

2. Добавляем холодную воду и замешиваем тесто.

3. Отправить в холодильник на 20 минут.

4. Тесто распределить по форме, проколоть дно вилкой и отправить в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

5. Плавленые сырки натереть.

6. Добавить 2 яйца, майонез и мелко нарезанный укроп. Перемешать.

7. На готовый корж выложить консервированный тунец и добавить заливку.

8. Сверху выложить маринованный лук.

9. Поставить в духовку еще на 15-20 минут.

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