Что вкусно приготовить с тунцом на обед: не салат и не паста

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что вкусно приготовить с тунцом на обед: не салат и не паста

Тунец часто используют для приготовления разнообразных закусок и салатов. Также из такого продукта можно сделать сытный пирог для обеда. С элементарным рецептом справятся все.

Идея приготовления вкусного рыбного пирога на обед опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.

Что вкусно приготовить с тунцом на обед: не салат и не паста

Ингредиенты для теста:

  • мука – 300 г
  • масло – 180 г
  • вода – 80-100 мл.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • итальянские травы

Ингредиенты для начинки:

  • консервированный тунец – 2 банки (можно любую консерву)
  • плавленые сырки – 3 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • майонез – 2 ст.л.
  • зелень укропа
  • лук – 1 шт. маринованный

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить с тунцом на обед: не салат и не паста

1. К просеянной муке, добавить соль, итальянские травы, масло и перетереть в крошку.

2. Добавляем холодную воду и замешиваем тесто.

Что вкусно приготовить с тунцом на обед: не салат и не паста

3. Отправить в холодильник на 20 минут.

4. Тесто распределить по форме, проколоть дно вилкой и отправить в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

Что вкусно приготовить с тунцом на обед: не салат и не паста

5. Плавленые сырки натереть.

6. Добавить 2 яйца, майонез и мелко нарезанный укроп. Перемешать.

Что вкусно приготовить с тунцом на обед: не салат и не паста

7. На готовый корж выложить консервированный тунец и добавить заливку.

Что вкусно приготовить с тунцом на обед: не салат и не паста

8. Сверху выложить маринованный лук.

9. Поставить в духовку еще на 15-20 минут.

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