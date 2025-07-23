Что вкусно приготовить с тунцом на обед: не салат и не паста
Тунец часто используют для приготовления разнообразных закусок и салатов. Также из такого продукта можно сделать сытный пирог для обеда. С элементарным рецептом справятся все.
Идея приготовления вкусного рыбного пирога на обед опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 300 г
- масло – 180 г
- вода – 80-100 мл.
- соль – 0,5 ч.л.
- итальянские травы
Ингредиенты для начинки:
- консервированный тунец – 2 банки (можно любую консерву)
- плавленые сырки – 3 шт.
- яйца – 2 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- зелень укропа
- лук – 1 шт. маринованный
Способ приготовления:
1. К просеянной муке, добавить соль, итальянские травы, масло и перетереть в крошку.
2. Добавляем холодную воду и замешиваем тесто.
3. Отправить в холодильник на 20 минут.
4. Тесто распределить по форме, проколоть дно вилкой и отправить в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.
5. Плавленые сырки натереть.
6. Добавить 2 яйца, майонез и мелко нарезанный укроп. Перемешать.
7. На готовый корж выложить консервированный тунец и добавить заливку.
8. Сверху выложить маринованный лук.
9. Поставить в духовку еще на 15-20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: