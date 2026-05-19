Кабачки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, рулетов с разными начинками. Еще их можно запекать с разными начинками, например, сыром, овощами, мясным фаршем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных тако из кабачков, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Кабачок 300 г

Яйца куриные 2 шт.

Мука рисовая 30 г

Сыр твердый 60 г

Укроп, соль, перец, чеснок сушеный по вкусу

Для начинки: любимый соус, зелень, ветчина, помидоры

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на терке и отжимаем жидкость. Добавляем яйца, муку, натертый сыр, укроп и специи.

2. На разогретой сковороде на пергаменте формируем круглые блины и готовим их на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки, или запекаем.

3. Смазываем соусом, выкладываем любимую начинку (свежую зелень, ломтики ветчины и помидоров) и складываем вдвое в форме тако.

