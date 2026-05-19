Что вкусного и полезного приготовить из кабачков: рецепт тако с начинкой за 15 минут
Кабачки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, рулетов с разными начинками. Еще их можно запекать с разными начинками, например, сыром, овощами, мясным фаршем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных тако из кабачков, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Кабачок 300 г
- Яйца куриные 2 шт.
- Мука рисовая 30 г
- Сыр твердый 60 г
- Укроп, соль, перец, чеснок сушеный по вкусу
- Для начинки: любимый соус, зелень, ветчина, помидоры
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на терке и отжимаем жидкость. Добавляем яйца, муку, натертый сыр, укроп и специи.
2. На разогретой сковороде на пергаменте формируем круглые блины и готовим их на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки, или запекаем.
3. Смазываем соусом, выкладываем любимую начинку (свежую зелень, ломтики ветчины и помидоров) и складываем вдвое в форме тако.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: