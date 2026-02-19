Яйца – самый лучший белок. Готовить из яиц можно вкусные и полезные омлеты, яичницу, а также добавлять в салаты, закуски, делать полезные намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт в яично-сырном кляре, с намазкой из авокадо и красной рыбой.

Ингредиенты:

любимый хлеб

2 яйца

100 г моцареллы

1 авокадо

100 г крем сыра

100 г лосося холодного копчения (можно слабосоленый)

масло для жарки

бальзамический соус

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с солью и обмокнуть в них ломтики хлеба. Притрусить натертым сыром и по жарить на сковороде с обеих сторон.

2. Авокадо растереть вилкой и смешать со сливочным крем сыром.

3. Выложить авокадо-крем на тосты и сверху выложить ломтики рыбы. Полить бальзамическим соусом.

