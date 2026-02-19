Все рецепты
Что вкусного и полезного приготовить из яиц для завтрака: делимся легким рецептом
Яйца – самый лучший белок. Готовить из яиц можно вкусные и полезные омлеты, яичницу, а также добавлять в салаты, закуски, делать полезные намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт в яично-сырном кляре, с намазкой из авокадо и красной рыбой.
Ингредиенты:
- любимый хлеб
- 2 яйца
- 100 г моцареллы
- 1 авокадо
- 100 г крем сыра
- 100 г лосося холодного копчения (можно слабосоленый)
- масло для жарки
- бальзамический соус
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с солью и обмокнуть в них ломтики хлеба. Притрусить натертым сыром и по жарить на сковороде с обеих сторон.
2. Авокадо растереть вилкой и смешать со сливочным крем сыром.
3. Выложить авокадо-крем на тосты и сверху выложить ломтики рыбы. Полить бальзамическим соусом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: