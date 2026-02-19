Что вкусного и полезного приготовить из яиц для завтрака: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Яйца – самый лучший белок. Готовить из яиц можно вкусные и полезные омлеты, яичницу, а также добавлять в салаты, закуски, делать полезные намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт в яично-сырном кляре, с намазкой из авокадо и красной рыбой.

Ингредиенты:

  • любимый хлеб
  • 2 яйца
  • 100 г моцареллы
  • 1 авокадо
  • 100 г крем сыра
  • 100 г лосося холодного копчения (можно слабосоленый)
  • масло для жарки
  • бальзамический соус

Способ приготовления: 

1. Яйца взбить с солью и обмокнуть в них ломтики хлеба. Притрусить натертым сыром и по жарить на сковороде с обеих сторон.

2. Авокадо растереть вилкой и смешать со сливочным крем сыром.

3. Выложить авокадо-крем на тосты и сверху выложить ломтики рыбы. Полить бальзамическим соусом.

