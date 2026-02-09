Деруны по-новому: рассказываем, как приготовить сытное и вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
Рецепт дерунов

Картофельные деруны – одно из самых вкусных и сытных блюд из картофеля. Готовить их можно с грибным соусом, так будет еще вкуснее.

Деруны по-новому: рассказываем, как приготовить сытное и вкусное блюдо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных запеченных дерунов с грибным соусом и сыром.

Деруны по-новому: рассказываем, как приготовить сытное и вкусное блюдо

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • 1 лук
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. сметаны
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. муки
  • по 1/2 ч. л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

  • 1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец
  • 50 г твердого сыра
  • зелень, масло для жарки

Способ приготовления:

1. Приготовьте картофельное тесто. Пожарьте деруны.

Деруны по-новому: рассказываем, как приготовить сытное и вкусное блюдо

2. Грибы обжарьте с луком, добавьте сливки.

Деруны по-новому: рассказываем, как приготовить сытное и вкусное блюдо

3. На деруны сверху добавьте соус, сыр и запекайте до готовности.

Деруны по-новому: рассказываем, как приготовить сытное и вкусное блюдо

