Картофельные деруны – одно из самых вкусных и сытных блюд из картофеля. Готовить их можно с грибным соусом, так будет еще вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных запеченных дерунов с грибным соусом и сыром.

Ингредиенты:

700 г картофеля

1 лук

1 зубчик чеснока

1 ст. л. сметаны

1 яйцо

2 ст. л. муки

по 1/2 ч. л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец

50 г твердого сыра

зелень, масло для жарки

Способ приготовления:

1. Приготовьте картофельное тесто. Пожарьте деруны.

2. Грибы обжарьте с луком, добавьте сливки.

3. На деруны сверху добавьте соус, сыр и запекайте до готовности.

