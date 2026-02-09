Все рецепты
Деруны по-новому: рассказываем, как приготовить сытное и вкусное блюдо
Картофельные деруны – одно из самых вкусных и сытных блюд из картофеля. Готовить их можно с грибным соусом, так будет еще вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных запеченных дерунов с грибным соусом и сыром.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 1 лук
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. сметаны
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки
- по 1/2 ч. л. соли и черного перца
Грибной соус:
- 1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец
- 50 г твердого сыра
- зелень, масло для жарки
Способ приготовления:
1. Приготовьте картофельное тесто. Пожарьте деруны.
2. Грибы обжарьте с луком, добавьте сливки.
3. На деруны сверху добавьте соус, сыр и запекайте до готовности.
