Печенье савоярди – лучшая альтернатива тесту при приготовлении десертов. К тому же оно очень быстро пропитывается и при всем – отлично сочетается со сгущенным молоком, джемом, шоколадом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего десерта из печенья савоярди.

Ингредиенты:

150-200 г печенья савоярди

200 г маскарпоне

60-100 г сахарной пудры

100 мл 33% сливок

цедра лимона

100 мл молока

100 г кокосовой стружки

клубника, голубика для декора

Способ приготовления:

1. Крем: маскарпоне соединяем с сахарной пудрой, очень холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и перекладываем к маскарпоне. Добавляем цедру лимона и перемешиваем лопаткой до однородности.

2. Перекладываем крем в кондитерский мешок и отсаживаем на печенье.

3. Окунаем пирожное на 1 секунду в молоко и обваливаем в кокосовой стружке, украшаем остатком крема и ягодками.

