Десерт без выпечки и теста "Гости на пороге" с нежным кремом, савоярди и ягодами: готовится 10 минут

Печенье савоярди – лучшая альтернатива тесту при приготовлении десертов. К тому же оно очень быстро пропитывается и при всем – отлично сочетается со сгущенным молоком, джемом, шоколадом.

Десерт из савоярди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего десерта из печенья савоярди.

Ингредиенты:

  • 150-200 г печенья савоярди
  • 200 г маскарпоне
  • 60-100 г сахарной пудры
  • 100 мл 33% сливок
  • цедра лимона
  • 100 мл молока
  • 100 г кокосовой стружки
  • клубника, голубика для декора

Способ приготовления:

1. Крем: маскарпоне соединяем с сахарной пудрой, очень холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и перекладываем к маскарпоне. Добавляем цедру лимона и перемешиваем лопаткой до однородности.

Ингредиенты для блюда

2. Перекладываем крем в кондитерский мешок и отсаживаем на печенье.

Приготовление десерта

3. Окунаем пирожное на 1 секунду в молоко и обваливаем в кокосовой стружке, украшаем остатком крема и ягодками.

Готовый десерт

