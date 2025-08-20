Десерт без выпечки и теста "Гости на пороге" с нежным кремом, савоярди и ягодами: готовится 10 минут
Печенье савоярди – лучшая альтернатива тесту при приготовлении десертов. К тому же оно очень быстро пропитывается и при всем – отлично сочетается со сгущенным молоком, джемом, шоколадом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного домашнего десерта из печенья савоярди.
Ингредиенты:
- 150-200 г печенья савоярди
- 200 г маскарпоне
- 60-100 г сахарной пудры
- 100 мл 33% сливок
- цедра лимона
- 100 мл молока
- 100 г кокосовой стружки
- клубника, голубика для декора
Способ приготовления:
1. Крем: маскарпоне соединяем с сахарной пудрой, очень холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и перекладываем к маскарпоне. Добавляем цедру лимона и перемешиваем лопаткой до однородности.
2. Перекладываем крем в кондитерский мешок и отсаживаем на печенье.
3. Окунаем пирожное на 1 секунду в молоко и обваливаем в кокосовой стружке, украшаем остатком крема и ягодками.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: