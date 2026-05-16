Десерт без выпечки "Сливочный пломбир": делимся самым лучшим рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный, легкий, и простой десерт без выпечки, идеальной основой может быть молоко, сметана, желе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки – из молока, желатина и сметаны.
Ингредиенты:
- Молоко 300 мл
- Сахар 120 г
- Ваниль
- Желтки 3 шт
- Сметана 20-25%жирности 350 г
- Желатин 25 г
Способ приготовления:
1. Желатин залить 100 гр молока из общего количества, пусть набухает.
2. Соединить сахар, молоко, желтки, хорошо перемешать и поставить на газ, постоянно помешивая, довести до кипения (до первых пузырьков).
3. Снять с огня и добавить набухший желатин, размешать до полного растворения и быстро помешивая, ввести сметану.
4. Перелить в форму и поставить на пару часов в холодильник!
