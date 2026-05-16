Если вы хотите приготовить вкусный, легкий, и простой десерт без выпечки, идеальной основой может быть молоко, сметана, желе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки – из молока, желатина и сметаны.

Ингредиенты:

Молоко 300 мл

Сахар 120 г

Ваниль

Желтки 3 шт

Сметана 20-25%жирности 350 г

Желатин 25 г

Способ приготовления:

1. Желатин залить 100 гр молока из общего количества, пусть набухает.

2. Соединить сахар, молоко, желтки, хорошо перемешать и поставить на газ, постоянно помешивая, довести до кипения (до первых пузырьков).

3. Снять с огня и добавить набухший желатин, размешать до полного растворения и быстро помешивая, ввести сметану.

4. Перелить в форму и поставить на пару часов в холодильник!

