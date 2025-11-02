Груши – одно из самых нежных осенних наслаждений. Они прекрасно сочетаются с десертами, добавляя им естественной сладости и нежного аромата. Если хочется приготовить что-то простое, но не обыденное, попробуйте сделать домашний крем из груш. Он идеально подходит для блинов, тостов или тортов и станет отличной альтернативой привычным начинкам.

Идея приготовления домашнего крема из сочных груш опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

груши – 500 г спелых

сахар – 300 г

молоко – 300 мл.

сода – щепотка

Способ приготовления:

1. Груши хорошо вымойте, очистите от кожуры и серединки с семенами.

2. Нарежьте небольшими кусочками, положите в кастрюлю и засыпьте сахаром.

3. Поставьте на слабый огонь, чтобы фрукты пустили сок и стали мягкими.

4. Когда груши разварятся, добавьте молоко и щепотку соды.

5. Перемешайте и варите на минимальном огне, пока смесь не загустеет.

6. Снимите с плиты и измельчите блендером до кремовой консистенции.

7. Дайте крему остыть, и он готов к подаче.

8. Такой грушевый крем получается нежным, ароматным и универсальным: его можно использовать как начинку, намазку или десертную основу.

