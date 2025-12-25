Для бутербродов и салатов: рассказываем, как вкусно засолить красную рыбу

Красная рыба – очень вкусный и ценный продукт, который чаще всего используют для приготовления бутербродов, а также закусок, салатов. А засолить рыбу можно в домашних условиях очень просто и быстро, достаточно всего лишь смешать соль с сахаром и солить рыбу в холодильнике около 6 часов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, которая готовится элементарно.

Ингредиенты: 

  • 300 г рыбы
  • 1 ст.л. соли
  • 1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

1. Смешайте соль и сахар.

2. Рыбу выложите на дно подходящей посуды, посыпьте солью с сахаром.

3. Накройте и оставьте в холодильнике на 4-6 часов.

