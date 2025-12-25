Все рецепты
Для бутербродов и салатов: рассказываем, как вкусно засолить красную рыбу
Красная рыба – очень вкусный и ценный продукт, который чаще всего используют для приготовления бутербродов, а также закусок, салатов. А засолить рыбу можно в домашних условиях очень просто и быстро, достаточно всего лишь смешать соль с сахаром и солить рыбу в холодильнике около 6 часов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, которая готовится элементарно.
Ингредиенты:
- 300 г рыбы
- 1 ст.л. соли
- 1 ст.л. сахара
Способ приготовления:
1. Смешайте соль и сахар.
2. Рыбу выложите на дно подходящей посуды, посыпьте солью с сахаром.
3. Накройте и оставьте в холодильнике на 4-6 часов.
