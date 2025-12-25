Красная рыба – очень вкусный и ценный продукт, который чаще всего используют для приготовления бутербродов, а также закусок, салатов. А засолить рыбу можно в домашних условиях очень просто и быстро, достаточно всего лишь смешать соль с сахаром и солить рыбу в холодильнике около 6 часов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, которая готовится элементарно.

Ингредиенты:

300 г рыбы

1 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

1. Смешайте соль и сахар.

2. Рыбу выложите на дно подходящей посуды, посыпьте солью с сахаром.

3. Накройте и оставьте в холодильнике на 4-6 часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: