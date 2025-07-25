Даже если вы используете качественное мясо для приготовления котлет, результат не всегда радует. Иногда они получаются сухими или слишком плотными. А хотелось бы, чтобы блюдо было сочным, нежным, да еще и имело приятную текстуру. В таких случаях помогает один проверенный лайфхак, который используют опытные повара. И дело не в каких-то сложных ингредиентах – достаточно иметь под рукой обычный лед.

Редакция FoodOboz расскажет, для чего добавить лед в фарш на котлеты. В материале вы найдете четкую инструкцию, как сделать это правильно.

Лед может полностью изменить структуру фарша

Измельчите несколько кубиков льда в блендере до состояния крошки – кусочки должны быть небольшие, до полусантиметра. Далее смешайте их с мясным фаршем – в среднем достаточно одного стакана льда на полную порцию.

Когда фарш остынет, а лед начнет таять, мясо постепенно будет впитывать влагу. Благодаря этому котлеты после жарки не будут пересушенными. Они останутся мягкими, сочными и буквально будут таять во рту. Если есть время, можно оставить фарш в холодильнике на 10-15 минут. Но даже без этого дополнительного этапа результат будет намного лучше, чем обычно.

Если льда нет под рукой, используйте холодную минеральную воду

Вода тоже поможет сделать котлеты более сочными. Важно, чтобы жидкость или лед были именно холодными – это поможет удержать сок внутри во время жарки.

Такой способ особенно уместен летом, когда хочется легких, но питательных блюд, и когда мясо быстро нагревается еще на этапе приготовления.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами