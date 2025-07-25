Для чего добавлять лед в фарш на котлеты: результат вас приятно удивит

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Для чего добавлять лед в фарш на котлеты: результат вас приятно удивит

Даже если вы используете качественное мясо для приготовления котлет, результат не всегда радует. Иногда они получаются сухими или слишком плотными. А хотелось бы, чтобы блюдо было сочным, нежным, да еще и имело приятную текстуру. В таких случаях помогает один проверенный лайфхак, который используют опытные повара. И дело не в каких-то сложных ингредиентах – достаточно иметь под рукой обычный лед.

Редакция FoodOboz расскажет, для чего добавить лед в фарш на котлеты. В материале вы найдете четкую инструкцию, как сделать это правильно.

Для чего добавлять лед в фарш на котлеты: результат вас приятно удивит

Лед может полностью изменить структуру фарша

Измельчите несколько кубиков льда в блендере до состояния крошки – кусочки должны быть небольшие, до полусантиметра. Далее смешайте их с мясным фаршем – в среднем достаточно одного стакана льда на полную порцию.

Для чего добавлять лед в фарш на котлеты: результат вас приятно удивит

Когда фарш остынет, а лед начнет таять, мясо постепенно будет впитывать влагу. Благодаря этому котлеты после жарки не будут пересушенными. Они останутся мягкими, сочными и буквально будут таять во рту. Если есть время, можно оставить фарш в холодильнике на 10-15 минут. Но даже без этого дополнительного этапа результат будет намного лучше, чем обычно.

Для чего добавлять лед в фарш на котлеты: результат вас приятно удивит

Если льда нет под рукой, используйте холодную минеральную воду

Вода тоже поможет сделать котлеты более сочными. Важно, чтобы жидкость или лед были именно холодными – это поможет удержать сок внутри во время жарки.

Для чего добавлять лед в фарш на котлеты: результат вас приятно удивит

Такой способ особенно уместен летом, когда хочется легких, но питательных блюд, и когда мясо быстро нагревается еще на этапе приготовления.

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