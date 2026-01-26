Домашние котлеты и тефтели часто готовят по проверенным годами рецептам. Но даже в классических блюдах есть маленькие секреты, которые заметно влияют на результат. Один из них – добавление манной крупы в фарш. Этот прием используют уже много лет, и он до сих пор остается актуальным для домашней кухни.

Редакция FoodOboz расскажет, для чего добавлять манку в мясной фарш на котлеты и тефтели.

Для чего кладут манку в фарш

Манная крупа в фарше – это не случайная добавка и не способ "сэкономить" на мясе. Она выполняет практическую функцию и помогает сделать котлеты и тефтели более нежными и сочными.

Во время смешивания манка быстро впитывает влагу из фарша и постепенно набухает. Благодаря этому она связывает мясные волокна между собой и работает как естественный загуститель. Фарш становится однородным, хорошо держит форму и не распадается во время жарки или тушения.

Чем манка лучше муки или хлеба

В отличие от муки, манная крупа не делает фарш тяжелым и клейким. Она действует мягче и после приготовления почти не ощущается в готовом блюде. Вкус мяса остается выразительным, без посторонних ноток.

Хлеб часто добавляют для мягкости, но он может перебивать текстуру и вкус. Манка же равномерно распределяется в фарше и помогает сохранить сочность даже во время длительного приготовления.

Сколько манки добавлять в фарш

Количество крупы имеет большое значение. Избыток манки может испортить блюдо – котлеты станут плотными и сухими. Оптимальная пропорция проста: на 500 г фарша достаточно 1 столовой ложки сухой манной крупы без горки. Для большего количества мяса манку добавляют пропорционально.

Как правильно вводить манку

Манку добавляют непосредственно в сырой фарш вместе со специями и другими ингредиентами. После этого массу стоит оставить на 10-15 минут. За это время крупа впитает влагу и равномерно "поработает" в фарше. Предварительно замачивать манку не нужно.

Именно благодаря манке котлеты получаются мягкими, сочными и не разваливаются на сковородке. Блюдо хорошо держит форму, имеет приятную текстуру и выглядит аппетитно даже после остывания. Простой ингредиент, который давно проверен временем, и сегодня остается полезным помощником на кухне.

