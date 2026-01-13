Блюда из картофеля: пюре, жареный и тушеный, салаты – то, что умеет готовить каждый. Но, очень часто даже такие простые блюда не получаются вкусными, так как именно картофель может не подходить, в нем может быть много или же наоборот мало крахмала.

Редакция FoodOboz рассказываем, какие два сорта картофеля выделяют кулинары, для приготовления пюре, а также запекания и жарки.

"Yukon Gold (Желтый картофель)"

Этот канадский сорт считается универсальным, ведь он имеет среднее содержание крахмала, кремовую текстуру для пюре, тушения, жарки. Важно отметить, что он обладает очень нежным, "масляным" вкусом, который хорошо сочетается со многими блюдами!

"Констанс"

Он известен привлекательной желтой кожурой, светло-желтой мякотью, хорошей урожайностью, устойчивостью к вирусам и подходит для запекания. Имеет среднее содержание крахмала. Картофель не слишком разваливается, но при этом остается нежным, с легкой кремовой текстурой. Он хорошо подходит для запекания и салатов.

