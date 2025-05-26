Добавьте эти ингредиенты к куриному филе, и оно точно не будет сухим: рецепт блюда для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
585
Добавьте эти ингредиенты к куриному филе, и оно точно не будет сухим: рецепт блюда для обеда

Очень вкусно приготовить на обед сочное куриное филе. Такое мясо точно не будет сухим, если добавить к нему несколько простых ингредиентов, которые сделают продукт мягким и сочным. Готовое блюдо можно подать со свежим салатом.

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Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Добавьте эти ингредиенты к куриному филе, и оно точно не будет сухим: рецепт блюда для обеда

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2-3 шт. (лучше брать бедра)
  • сливки 15%-20% – 200 мл.
  • шпинат – 1 большой пучок
  • соль, перец, специи

Способ приготовления:

Добавьте эти ингредиенты к куриному филе, и оно точно не будет сухим: рецепт блюда для обеда

1. Разогреть хорошо сковородку.

2. Сбрызнуть растительным маслом.

Добавьте эти ингредиенты к куриному филе, и оно точно не будет сухим: рецепт блюда для обеда

3. Выложить нарезанное филе.

4. Посыпать специями.

Добавьте эти ингредиенты к куриному филе, и оно точно не будет сухим: рецепт блюда для обеда

5. Жарить до золотистой корочки.

6. Измельчить шпинат, добавить его к филе, накрыть крышкой и тушить 5 минут.

Добавьте эти ингредиенты к куриному филе, и оно точно не будет сухим: рецепт блюда для обеда

7. Посолить и налить сливки.

8. Тушить на медленном огне 10-15 минут.

Добавьте эти ингредиенты к куриному филе, и оно точно не будет сухим: рецепт блюда для обеда

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