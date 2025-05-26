Добавьте эти ингредиенты к куриному филе, и оно точно не будет сухим: рецепт блюда для обеда
Очень вкусно приготовить на обед сочное куриное филе. Такое мясо точно не будет сухим, если добавить к нему несколько простых ингредиентов, которые сделают продукт мягким и сочным. Готовое блюдо можно подать со свежим салатом.
Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2-3 шт. (лучше брать бедра)
- сливки 15%-20% – 200 мл.
- шпинат – 1 большой пучок
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Разогреть хорошо сковородку.
2. Сбрызнуть растительным маслом.
3. Выложить нарезанное филе.
4. Посыпать специями.
5. Жарить до золотистой корочки.
6. Измельчить шпинат, добавить его к филе, накрыть крышкой и тушить 5 минут.
7. Посолить и налить сливки.
8. Тушить на медленном огне 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: