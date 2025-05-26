Очень вкусно приготовить на обед сочное куриное филе. Такое мясо точно не будет сухим, если добавить к нему несколько простых ингредиентов, которые сделают продукт мягким и сочным. Готовое блюдо можно подать со свежим салатом.

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Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

куриное филе – 2-3 шт. (лучше брать бедра)

сливки 15%-20% – 200 мл.

шпинат – 1 большой пучок

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Разогреть хорошо сковородку.

2. Сбрызнуть растительным маслом.

3. Выложить нарезанное филе.

4. Посыпать специями.

5. Жарить до золотистой корочки.

6. Измельчить шпинат, добавить его к филе, накрыть крышкой и тушить 5 минут.

7. Посолить и налить сливки.

8. Тушить на медленном огне 10-15 минут.

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