Сочные котлеты – один из главных признаков удачной домашней кухни. Однако часто после остывания они становятся сухими и теряют мягкость. Особенно это заметно, если используется нежирный фарш или котлеты хорошо прожарены. Оказывается, избежать этого поможет один простой кулинарный прием. Достаточно добавить в фарш ингредиент, который поможет сохранить мясной сок внутри.

Что добавить в фарш, чтобы котлеты были сочными

Кулинары советуют использовать обычный пищевой желатин. Именно он помогает удержать мясной сок в котлетах даже после того, как блюдо остынет.

Во время жарки или запекания часть жидкости из мяса испаряется, из-за чего котлеты могут становиться сухими. Желатин под действием температуры растворяется и смешивается с мясным соком. После охлаждения эта жидкость превращается в мягкую желеобразную текстуру, которая сохраняет сочность блюда.

В результате котлеты остаются нежными и ароматными даже тогда, когда уже не горячие.

Как правильно добавить желатин в фарш

Для приготовления понадобится:

фарш – 1 кг

желатин – 10-15 г

вода или бульон – 60-90 мл.

Сначала желатин нужно замочить в воде или бульоне на 5-10 минут. После этого смесь слегка подогревают на слабом огне или на водяной бане, постоянно помешивая. Важно не доводить ее до кипения, иначе желатин потеряет свои свойства.

Когда смесь станет теплой, ее добавляют в фарш и хорошо перемешивают до однородности.

Как готовить котлеты дальше

После добавления желатина котлеты формируют и готовят обычным способом – на сковороде или в духовке. После приготовления блюду желательно дать отдохнуть примерно 5-7 минут.

За это время мясной сок равномерно распределяется внутри, а структура котлет становится более нежной.

