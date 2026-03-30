Домашнее печенье к чаю из теста на майонезе: как приготовить
Для того, чтобы получилось вкусное домашнее печенье, сделайте его из теста на сметане. Масса прекрасно вымешивается, получается эластичной и из нее можно легко сформировать изделия. Выпекается такое печенье за считанные минуты.
Идея приготовления вкусного домашнего печенья из теста на майонезе опубликована на странице фудблогера vika cooking recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- 100 г мягкого сливочного масла
- 125 г сахара
- 1 яйцо
- 100 г майонеза
- 350 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Мягкое масло перетереть с сахаром.
2. Добавить яйцо и майонез.
3. Все перемешать.
5. Всыпать просеянную муку, разрыхлитель и замешать мягкое тесто.
6. Сформировать печенье.
7. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
