Для того, чтобы получилось вкусное домашнее печенье, сделайте его из теста на сметане. Масса прекрасно вымешивается, получается эластичной и из нее можно легко сформировать изделия. Выпекается такое печенье за считанные минуты.

Идея приготовления вкусного домашнего печенья из теста на майонезе опубликована на странице фудблогера vika cooking recipes в Instagram.

Ингредиенты:

100 г мягкого сливочного масла

125 г сахара

1 яйцо

100 г майонеза

350 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Мягкое масло перетереть с сахаром.

2. Добавить яйцо и майонез.

3. Все перемешать.

5. Всыпать просеянную муку, разрыхлитель и замешать мягкое тесто.

6. Сформировать печенье.

7. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

