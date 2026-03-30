Домашнее печенье к чаю из теста на майонезе: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Для того, чтобы получилось вкусное домашнее печенье, сделайте его из теста на сметане. Масса прекрасно вымешивается, получается эластичной и из нее можно легко сформировать изделия. Выпекается такое печенье за считанные минуты.

Идея приготовления вкусного домашнего печенья из теста на майонезе опубликована на странице фудблогера vika cooking recipes в Instagram.

Ингредиенты:

  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 1 яйцо
  • 100 г майонеза
  • 350 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Мягкое масло перетереть с сахаром.

2. Добавить яйцо и майонез.

3. Все перемешать.

5. Всыпать просеянную муку, разрыхлитель и замешать мягкое тесто.

6. Сформировать печенье.

7. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

