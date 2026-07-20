Лето – лучшее время для домашних заготовок из сезонных ягод. Если хочется приготовить что-то ароматное и густое без добавления магазинных загустителей, стоит обратить внимание на сочетание красной и черной смородины. Такой джем получается ярким, с приятной кислинкой и насыщенным вкусом. Он прекрасно хранится всю зиму и станет удачным дополнением к блинчикам, тостам и домашней выпечке.

Идея приготовления домашнего варенья из рябины опубликована на странице ekaterinamotruk в Instagram.

Ингредиенты:

поричка – 1 кг.

черная смородина – 500 г

сахар – 1,2 кг.

Способ приготовления:

1. Для начала переберите ягоды, удалите плодоножки и хорошо промойте их под проточной водой. Дайте лишней влаге стечь.

2. Переложите красную и чёрную смородину в большую кастрюлю с толстым дном. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте на 20-30 минут, чтобы они пустили немного сока.

3. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения, периодически помешивая деревянной ложкой. Как только смесь начнет активно кипеть, снимите ее с огня.

4. С помощью блендера измельчите ягоды до однородной консистенции. Если хотите получить максимально нежный джем, массу можно дополнительно протереть через сито.

5. Верните ягодное пюре на плиту, ещё раз доведите до кипения и варите примерно 10 минут. За это время джем станет гуще и приобретёт насыщенный цвет.

6. Готовый горячий джем разлейте по предварительно стерилизованным банкам и сразу закройте стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.

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