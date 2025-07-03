Мороженое – идеальный десерт для летней жары. Но если речь идет о детях, не стоит предлагать им магазинные варианты, так как в составе таких десертов много разнообразных подсластителей и красителей. Лучшее решение – приготовить домашнее мороженое.

Идея приготовления домашнего мороженого для детей опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.

Ингредиенты:

бананы – 3 шт.

клубника и ежевика или другие ягоды – 150 г

сливки минимум 20 % – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Банан и ягоды порезать.

2. Заморозить.

3. Взбить блендером вместе со сливками.

4. Можно оставить на минут 20, чтобы немного разморозилось и тогда взбивать.

5. Готовую массу можно разлить по формам для мороженого и поставить в морозилку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: