Домашнее ягодное мороженое для детей: понадобится всего три ингредиента

Екатерина Ягович
Моя столовая
1 минута
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Домашнее ягодное мороженое для детей: понадобится всего три ингредиента

Мороженое – идеальный десерт для летней жары. Но если речь идет о детях, не стоит предлагать им магазинные варианты, так как в составе таких десертов много разнообразных подсластителей и красителей. Лучшее решение – приготовить домашнее мороженое.

Идея приготовления домашнего мороженого для детей опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.

Домашнее ягодное мороженое для детей: понадобится всего три ингредиента

Ингредиенты:

  • бананы – 3 шт.
  • клубника и ежевика или другие ягоды – 150 г
  • сливки минимум 20 % – 50 мл.

Способ приготовления:

Домашнее ягодное мороженое для детей: понадобится всего три ингредиента

1. Банан и ягоды порезать.

2. Заморозить.

Домашнее ягодное мороженое для детей: понадобится всего три ингредиента

3. Взбить блендером вместе со сливками.

4. Можно оставить на минут 20, чтобы немного разморозилось и тогда взбивать.

Домашнее ягодное мороженое для детей: понадобится всего три ингредиента

5. Готовую массу можно разлить по формам для мороженого и поставить в морозилку.

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