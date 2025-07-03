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Домашнее ягодное мороженое для детей: понадобится всего три ингредиента
Мороженое – идеальный десерт для летней жары. Но если речь идет о детях, не стоит предлагать им магазинные варианты, так как в составе таких десертов много разнообразных подсластителей и красителей. Лучшее решение – приготовить домашнее мороженое.
Идея приготовления домашнего мороженого для детей опубликована на странице нутрициолога Алены Сасадеуш (prukorm.tarilochku) в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.
Ингредиенты:
- бананы – 3 шт.
- клубника и ежевика или другие ягоды – 150 г
- сливки минимум 20 % – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Банан и ягоды порезать.
2. Заморозить.
3. Взбить блендером вместе со сливками.
4. Можно оставить на минут 20, чтобы немного разморозилось и тогда взбивать.
5. Готовую массу можно разлить по формам для мороженого и поставить в морозилку.
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