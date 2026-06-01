Домашние бендерики из блинов: добавьте куриную начинку и сыр
Бендерики – традиционное украинское блюдо, которое давно стало настоящей классикой домашней кухни. Тонкие блины с сочной начинкой прекрасно подходят для обеда, ужина или даже праздничного стола. Особенно удачным получается сочетание куриного фарша с твердым сыром, который придает блюду нежности и насыщенного вкуса. Такие бендерики имеют аппетитную хрустящую корочку снаружи и сочную начинку внутри.
Идея приготовления вкусных домашних бендериков с начинкой опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 4 шт.
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- мука – 200 г
- молоко – 500 мл.
- масло – 30 мл.
Ингредиенты для начинки:
- куриный фарш – 700 г
- лук репчатый – 1 большая шт.
- чеснок – 2 зубчика
- твердый сыр – 200 г
- холодная вода – 60 мл.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В большой миске смешайте яйца, соль и сахар. Взбейте венчиком до однородной массы.
2. Добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Постепенно вливайте молоко, продолжая перемешивать тесто. В конце добавьте растительное масло.
3. На хорошо разогретой сковороде пожарите тонкие блины и оставьте их охлаждаться.
4. Для начинки измельчите лук и чеснок с помощью блендера или мясорубки.
5. Смешайте куриный фарш с луком, чесноком, солью, перцем и холодной водой. Хорошо вымесите массу до однородности.
6. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
7. Каждый блинчик разрежьте пополам. На край выложите часть фарша и немного сыра, после чего заверните в треугольник, формируя классические бендерики.
8. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжаривайте бендерики на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон. Начинка должна полностью приготовиться внутри.
