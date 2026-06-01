Бендерики – традиционное украинское блюдо, которое давно стало настоящей классикой домашней кухни. Тонкие блины с сочной начинкой прекрасно подходят для обеда, ужина или даже праздничного стола. Особенно удачным получается сочетание куриного фарша с твердым сыром, который придает блюду нежности и насыщенного вкуса. Такие бендерики имеют аппетитную хрустящую корочку снаружи и сочную начинку внутри.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 4 шт.

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

мука – 200 г

молоко – 500 мл.

масло – 30 мл.

Ингредиенты для начинки:

куриный фарш – 700 г

лук репчатый – 1 большая шт.

чеснок – 2 зубчика

твердый сыр – 200 г

холодная вода – 60 мл.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В большой миске смешайте яйца, соль и сахар. Взбейте венчиком до однородной массы.

2. Добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Постепенно вливайте молоко, продолжая перемешивать тесто. В конце добавьте растительное масло.

3. На хорошо разогретой сковороде пожарите тонкие блины и оставьте их охлаждаться.

4. Для начинки измельчите лук и чеснок с помощью блендера или мясорубки.

5. Смешайте куриный фарш с луком, чесноком, солью, перцем и холодной водой. Хорошо вымесите массу до однородности.

6. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

7. Каждый блинчик разрежьте пополам. На край выложите часть фарша и немного сыра, после чего заверните в треугольник, формируя классические бендерики.

8. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжаривайте бендерики на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон. Начинка должна полностью приготовиться внутри.

