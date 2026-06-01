Домашние бендерики из блинов: добавьте куриную начинку и сыр

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
207
Домашние бендерики из блинов: добавьте куриную начинку и сыр
Бендерики – традиционное украинское блюдо, которое давно стало настоящей классикой домашней кухни. Тонкие блины с сочной начинкой прекрасно подходят для обеда, ужина или даже праздничного стола. Особенно удачным получается сочетание куриного фарша с твердым сыром, который придает блюду нежности и насыщенного вкуса. Такие бендерики имеют аппетитную хрустящую корочку снаружи и сочную начинку внутри.

Идея приготовления вкусных домашних бендериков с начинкой опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 4 шт.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • мука – 200 г
  • молоко – 500 мл.
  • масло – 30 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • куриный фарш – 700 г
  • лук репчатый – 1 большая шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • твердый сыр – 200 г
  • холодная вода – 60 мл.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В большой миске смешайте яйца, соль и сахар. Взбейте венчиком до однородной массы.

2. Добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Постепенно вливайте молоко, продолжая перемешивать тесто. В конце добавьте растительное масло.

3. На хорошо разогретой сковороде пожарите тонкие блины и оставьте их охлаждаться.

4. Для начинки измельчите лук и чеснок с помощью блендера или мясорубки.

5. Смешайте куриный фарш с луком, чесноком, солью, перцем и холодной водой. Хорошо вымесите массу до однородности.

6. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

7. Каждый блинчик разрежьте пополам. На край выложите часть фарша и немного сыра, после чего заверните в треугольник, формируя классические бендерики.

8. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжаривайте бендерики на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон. Начинка должна полностью приготовиться внутри.

