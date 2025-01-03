Домашние голубцы в томатном соусе – как правильно готовить. Рецепт
Голубцы – это традиционное украинское блюдо из фарша и риса, завернутых в специально подготовленный капустный лист. Каждая хозяйка имеет собственный рецепт этого основного блюда, который больше всего подходит всей ее семье.
Известный кулинар Лиза Глинская также готовит голубцы дома. В Instagram она рассказала подробный рецепт их приготовления, который обязательно следует взять на заметку.
Ингредиенты
- Капуста – 3-3,5 кг
- Фарш говяжий – 500 гр
- Рис – 150 гр
- Вода – 350 мл
- Лук – 4 шт
- Соль
- Перец
- Масло
Ингредиенты для заливки
- Томаты в вс – 300 гр
- Морковь – 2 шт
- Лук – 2 шт
- Соль
- Вода
- Сахар
Способ приготовления
1.Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут при слабой температуре с закрытой крышкой. После того, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.
2. Очистите и нарежьте лук мелким кубиком.
3. Обжарьте лук на масле, он должен слегка подрумяниться.
4. Возьмите капусту и сделайте в центре глубокие надрезы по кругу. Затем, проткните вилкой кочерыжку капусты.
5. Налейте в большую кастрюлю воду, доведите ее до кипения и погрузите в нее капусту.
6. Через 2-3 минуты крайние листья капусты станут мягкими и хорошо отделятся от кочана. Разберите всю капусту.
7. Окунайте листья капусты по 5-6 шт в эту воду, в которой она варилась, на 1-2 минуты, для того чтобы они были мягкими.
8. Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.
9. Разрежьте капустный лист вдоль и уберите твердую серединку.
10. Возьмите небольшое количество фарша, положите на край листа, сверните лист в конус и крайнюю часть заправьте внутрь.
11. Выстелите на дно кастрюли капустные обрезки и положите на них голубцы по кругу в несколько рядов.
12. Готовим заливку. Нарежьте морковь соломкой и лук мелким кубиком.
13. Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте.
14. Добавьте помидоры в соке и перемешайте.
15. Вылейте заправку на голубке.
16. Залейте голубцы крутым кипятком, чтобы вода полностью их покрыла. Если помидоры кислые, добавьте в воду немного сахара.
17. Чтобы голубцы не поднимались, накройте тарелкой и прижмите.
18. Готовьте голубцы 40-50 минут при средней температуре.
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