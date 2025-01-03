Голубцы – это традиционное украинское блюдо из фарша и риса, завернутых в специально подготовленный капустный лист. Каждая хозяйка имеет собственный рецепт этого основного блюда, который больше всего подходит всей ее семье.

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Известный кулинар Лиза Глинская также готовит голубцы дома. В Instagram она рассказала подробный рецепт их приготовления, который обязательно следует взять на заметку.

Ингредиенты

Капуста – 3-3,5 кг

Фарш говяжий – 500 гр

Рис – 150 гр

Вода – 350 мл

Лук – 4 шт

Соль

Перец

Масло

Ингредиенты для заливки

Томаты в вс – 300 гр

Морковь – 2 шт

Лук – 2 шт

Соль

Вода

Сахар

Способ приготовления

1.Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут при слабой температуре с закрытой крышкой. После того, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.

2. Очистите и нарежьте лук мелким кубиком.

3. Обжарьте лук на масле, он должен слегка подрумяниться.

4. Возьмите капусту и сделайте в центре глубокие надрезы по кругу. Затем, проткните вилкой кочерыжку капусты.

5. Налейте в большую кастрюлю воду, доведите ее до кипения и погрузите в нее капусту.

6. Через 2-3 минуты крайние листья капусты станут мягкими и хорошо отделятся от кочана. Разберите всю капусту.

7. Окунайте листья капусты по 5-6 шт в эту воду, в которой она варилась, на 1-2 минуты, для того чтобы они были мягкими.

8. Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.

9. Разрежьте капустный лист вдоль и уберите твердую серединку.

10. Возьмите небольшое количество фарша, положите на край листа, сверните лист в конус и крайнюю часть заправьте внутрь.

11. Выстелите на дно кастрюли капустные обрезки и положите на них голубцы по кругу в несколько рядов.

12. Готовим заливку. Нарежьте морковь соломкой и лук мелким кубиком.

13. Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте.

14. Добавьте помидоры в соке и перемешайте.

15. Вылейте заправку на голубке.

16. Залейте голубцы крутым кипятком, чтобы вода полностью их покрыла. Если помидоры кислые, добавьте в воду немного сахара.

17. Чтобы голубцы не поднимались, накройте тарелкой и прижмите.

18. Готовьте голубцы 40-50 минут при средней температуре.

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