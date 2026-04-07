Домашние горячие бутерброды в духовке: готовятся 15 минут
Горячие бутерброды – идеальный вариант перекуса, который можно приготовить всего за 15 минут. Очень удобно все выложить на противень и просто запечь в духовке. Хлеб будет хрустящим, а сыр очень аппетитно расплавится.
Идея приготовления вкусных горячих бутербродов в духовке опкбликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- батон – 8 кусочков
- колбаса копченая – 200 г
- сыр – 150 г
- кетчуп – 1 ст. л.
- майонез – 1 ст. л.
- зеленый или репчатый лук – по вкусу
Способ приготовления:
1. Колбасу берите любую, которая у вас есть: копченую, вареную, ветчину или даже бочок.
2. Нарезаем небольшим кубиком.
3. Также нарезаем лук и натираем сыр.
4. На кусочки батона намазываем кетчуп и майонез.
5. Сверху посыпаем луком и выкладываем колбасу. Поверх колбасы добавляем сыр.
6. Поставить бутерброды в разогретую духовку и запекать примерно 10 минут при температуре 180°C.
