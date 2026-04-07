Горячие бутерброды – идеальный вариант перекуса, который можно приготовить всего за 15 минут. Очень удобно все выложить на противень и просто запечь в духовке. Хлеб будет хрустящим, а сыр очень аппетитно расплавится.

Идея приготовления вкусных горячих бутербродов в духовке опкбликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

батон – 8 кусочков

колбаса копченая – 200 г

сыр – 150 г

кетчуп – 1 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

зеленый или репчатый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Колбасу берите любую, которая у вас есть: копченую, вареную, ветчину или даже бочок.

2. Нарезаем небольшим кубиком.

3. Также нарезаем лук и натираем сыр.

4. На кусочки батона намазываем кетчуп и майонез.

5. Сверху посыпаем луком и выкладываем колбасу. Поверх колбасы добавляем сыр.

6. Поставить бутерброды в разогретую духовку и запекать примерно 10 минут при температуре 180°C.

