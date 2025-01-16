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Домашние ириски всего из трех ингредиентов: как приготовить вкуснятину родом с детства
Ириски – одна из самых популярных вкусностей на территории Украины и многих других стран мира. Их внешний вид и вкус просто не сравнить ни с каким другим десертом, поэтому ириски никогда не выйдут из моды.
Фудблогер с ником gubenia sofiia в Instagram рассказала, как приготовить ириски дома. Оказывается, для этого понадобится всего три продукта.
Ингредиенты
- Сметана – 400 гр
- Сахар – 400 гр
- Масло – 70 гр
Способ приготовления
1. Сметану с сахаром ставим на плиту и постоянно помешивая варим на среднем огне до появления коричневого цвета.
2. Добавляем масло и снимаем с плиты. Перемешиваем до однородности.
3. Выливаем образовавшуюся массу в форму и отправляем в холодильник на 1 час.
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