Ириски – одна из самых популярных вкусностей на территории Украины и многих других стран мира. Их внешний вид и вкус просто не сравнить ни с каким другим десертом, поэтому ириски никогда не выйдут из моды.

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Фудблогер с ником gubenia sofiia в Instagram рассказала, как приготовить ириски дома. Оказывается, для этого понадобится всего три продукта.

Ингредиенты

Сметана – 400 гр

Сахар – 400 гр

Масло – 70 гр

Способ приготовления

1. Сметану с сахаром ставим на плиту и постоянно помешивая варим на среднем огне до появления коричневого цвета.

2. Добавляем масло и снимаем с плиты. Перемешиваем до однородности.

3. Выливаем образовавшуюся массу в форму и отправляем в холодильник на 1 час.

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