Домашние конфеты "Тирамису": рецепт десерта, который вкуснее за торт
Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также орехов, печенья, шоколада. Но, еще вкуснее и проще будет сделать их из печенья савоярди. А для яркого вкуса добавьте какао, кофе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет "Тирамису" из савоярди и кофе.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 300 г
- сыр маскарпоне – 250 г
- сахарная пудра – 2 ст.л.
- крепкий кофе – 100 мл
- алкоголь (по желанию) – 15 мл
- какао – для обкатки
Способ приготовления:
1. Печенье пробить в блендере в крошку, добавить маскарпоне, пудру, кофе, алкоголь (у меня коньяк) и вымешать до однородной массы.
2. Сформировать шарики, обвалять в какао, и дать настояться в холодильнике несколько часов.
