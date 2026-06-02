Домашние конфеты "Тирамису": рецепт десерта, который вкуснее за торт

Ирина Мельниченко
Кулинария
Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также орехов, печенья, шоколада. Но, еще вкуснее и проще будет сделать их из печенья савоярди. А для яркого вкуса добавьте какао, кофе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет "Тирамису" из савоярди и кофе.

Ингредиенты: 

  • печенье савоярди – 300 г
  • сыр маскарпоне – 250 г
  • сахарная пудра – 2 ст.л.
  • крепкий кофе – 100 мл
  • алкоголь (по желанию) – 15 мл
  • какао – для обкатки

Способ приготовления: 

1. Печенье пробить в блендере в крошку, добавить маскарпоне, пудру, кофе, алкоголь (у меня коньяк) и вымешать до однородной массы.

2. Сформировать шарики, обвалять в какао, и дать настояться в холодильнике несколько часов.

