Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также орехов, печенья, шоколада. Но, еще вкуснее и проще будет сделать их из печенья савоярди. А для яркого вкуса добавьте какао, кофе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет "Тирамису" из савоярди и кофе.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 300 г

сыр маскарпоне – 250 г

сахарная пудра – 2 ст.л.

крепкий кофе – 100 мл

алкоголь (по желанию) – 15 мл

какао – для обкатки

Способ приготовления:

1. Печенье пробить в блендере в крошку, добавить маскарпоне, пудру, кофе, алкоголь (у меня коньяк) и вымешать до однородной массы.

2. Сформировать шарики, обвалять в какао, и дать настояться в холодильнике несколько часов.

