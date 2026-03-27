Удачные ленивые вареники получается приготовить далеко не всегда. Изделия часто распадаются и имеют сероватый цвет. Но для того, чтобы такого не случилось, стоит воспользоваться следующим рецептом.

Идея домашних ленивых вареников из творога опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 200–300 г (лучше жирный, 5-9%).

яйцо – 1 шт.

мука/манка – 2-4 ст.л. (зависит от влажности творога).

сахар – 1-2 ст.л.

щепотка соли и ванильный сахар по желанию.

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с яйцом, сахаром и солью до однородности.

2. Постепенно всыпайте муку, пока тесто не станет мягким и едва липким.

3. Раскатайте тесто в длинную колбаску и нарежьте ее на небольшие кусочки (ромбики или кружочки).

4. Опустите в кипящую подсоленную воду.

5. После того, как изделия поднимутся на верх, варить еще 2-3 минуты.

