Домашние ленивые вареники, которые точно не распадутся: как приготовить
Удачные ленивые вареники получается приготовить далеко не всегда. Изделия часто распадаются и имеют сероватый цвет. Но для того, чтобы такого не случилось, стоит воспользоваться следующим рецептом.
Идея домашних ленивых вареников из творога опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 200–300 г (лучше жирный, 5-9%).
- яйцо – 1 шт.
- мука/манка – 2-4 ст.л. (зависит от влажности творога).
- сахар – 1-2 ст.л.
- щепотка соли и ванильный сахар по желанию.
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с яйцом, сахаром и солью до однородности.
2. Постепенно всыпайте муку, пока тесто не станет мягким и едва липким.
3. Раскатайте тесто в длинную колбаску и нарежьте ее на небольшие кусочки (ромбики или кружочки).
4. Опустите в кипящую подсоленную воду.
5. После того, как изделия поднимутся на верх, варить еще 2-3 минуты.
