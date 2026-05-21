Пельмени – одно из самых вкусных и сытных блюд из теста и мясного фарша. Для того, чтобы тесто было эластичным, кулинары советуют его на молоке или воде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных пельменей с мясным фаршем.

Ингредиенты:

Тесто:

1 кг муки

2 яйца

1 ч.л. соли

1-2 ст.л масла

500 мл теплого молока (не кипяток)

Способ приготовления:

1. Просеиваем муку, добавляем яйца, соль, масло и вливаем теплое молоко, замешиваем сначала ложкой, тогда руками, замешиваем мягкое, эластичное тесто.

2. Даем отдохнуть полчасика, раскатываем тонко, вырезаем кружочки.

3. Формируем пельмени, перекладываем на притрушенную мукой поверхность, варим 5-7 минут.

Подавайте со сметаной!

