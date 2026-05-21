Домашние пельмени на теплом молоке: делимся рецептом лучшего теста
Пельмени – одно из самых вкусных и сытных блюд из теста и мясного фарша. Для того, чтобы тесто было эластичным, кулинары советуют его на молоке или воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных пельменей с мясным фаршем.
Ингредиенты:
Тесто:
- 1 кг муки
- 2 яйца
- 1 ч.л. соли
- 1-2 ст.л масла
- 500 мл теплого молока (не кипяток)
Способ приготовления:
1. Просеиваем муку, добавляем яйца, соль, масло и вливаем теплое молоко, замешиваем сначала ложкой, тогда руками, замешиваем мягкое, эластичное тесто.
2. Даем отдохнуть полчасика, раскатываем тонко, вырезаем кружочки.
3. Формируем пельмени, перекладываем на притрушенную мукой поверхность, варим 5-7 минут.
Подавайте со сметаной!
