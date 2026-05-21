Домашние пельмени на теплом молоке: делимся рецептом лучшего теста

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
354
Домашние пельмени на теплом молоке: делимся рецептом лучшего теста

Пельмени – одно из самых вкусных и сытных блюд из теста и мясного фарша. Для того, чтобы тесто было эластичным, кулинары советуют его на молоке или воде.

Домашние пельмени на теплом молоке: делимся рецептом лучшего теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных пельменей с мясным фаршем. 

Ингредиенты: 

Тесто:

  • 1 кг муки
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. соли
  • 1-2 ст.л масла
  • 500 мл теплого молока (не кипяток)

Способ приготовления: 

1. Просеиваем муку, добавляем яйца, соль, масло и вливаем теплое молоко, замешиваем сначала ложкой, тогда руками, замешиваем мягкое, эластичное тесто.

Домашние пельмени на теплом молоке: делимся рецептом лучшего теста

2. Даем отдохнуть полчасика, раскатываем тонко, вырезаем кружочки.

Домашние пельмени на теплом молоке: делимся рецептом лучшего теста

3. Формируем пельмени, перекладываем на притрушенную мукой поверхность, варим 5-7 минут.

Домашние пельмени на теплом молоке: делимся рецептом лучшего теста

Подавайте со сметаной!

Домашние пельмени на теплом молоке: делимся рецептом лучшего теста

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты