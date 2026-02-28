Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Домашние пирожные "Картошка" из бисквита, с нежным кремом и орехами: делимся рецептом

Пирожные "Картошка" – идеальный домашний десерт, основа которого может быть – печенье, а также бисквит. Для яркого вкуса можно добавить шоколад, орехи, крем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных пирожных "Картошка" из бисквитной крошки, с орехами и нежным кремом.

Бисквит:

  • 4 яйца
  • щепотка соли
  • 150 г сахара
  • 40 г какао
  • 150 г муки
  • 50 г растопленного масла

Крем:

  • 200 г мягкого масла
  • 200 г сырого сгущенного молока
  • 2-3 ст.л. коньяка (по желанию)

Дополнительно:

  • 100 г грецких орехов
  • печенье для обсыпки/кокосовая стружка/орехи/какао

Способ приготовления:

1. Бисквит: к яйцам всыпать соль и взбить до "пивной пены", после этого добавлять частями муку и взбить до устойчивой массы. Соединить какао с мукой, вымешать венчиком, после этого в два этапа просеять мучную смесь во взбитые яйца. Вымешайте силиконовой лопаткой, после этого влить охлажденное растопленное масло и снова вымешать. Перелить тесто на противень от духовки, застеленный пергаментом, разровняйте.

2. Выпекайте при температуре 180 С 15-20 минут, до готовности, охладить, после этого корж смолоть в блендере в крошку, также перебейте и орехи.

3. Соединить крошки коржа с орехами. Отдельно мягкое масло взбить со сгущенным молоком. Соединить все, и вымешать так, чтобы масса хорошо лепилась.

4. Сформируйте пирожные, после этого обвалять в крошках печенья/кокосовой стружке/орехах/какао. Поставить в холодильник на несколько часов.

