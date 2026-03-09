Вкусные шоколадные конфеты можно приготовить всего из трех ингредиентов. Вы легко сможете сделать это в домашних условиях. Получится вкусный десерт для семейного чаепития.

Идея приготовления домашних шоколадных конфет опубликована на странице фудблогера vika cooking recipes в Instagram.

Ингредиенты:

100 г кокосовой стружки

100 г сгущенного молока (может понадобиться как и меньше так и больше)

шоколад

Способ приготовления:

1. Кокосовую стружку смешать со сгущенным молоком.

2. Сформировать конфеты.

3. Отправляем в морозилку на 20 минут.

4. Далее окунуть в растопленный шоколад.

5. Еще на 10 минут поставить в холодильник.

