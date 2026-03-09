Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Домашние шоколадные конфеты: готовятся всего из трех ингредиентов

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
147
Домашние шоколадные конфеты: готовятся всего из трех ингредиентов

Вкусные шоколадные конфеты можно приготовить всего из трех ингредиентов. Вы легко сможете сделать это в домашних условиях. Получится вкусный десерт для семейного чаепития.

Идея приготовления домашних шоколадных конфет опубликована на странице фудблогера vika cooking recipes в Instagram.

Домашние шоколадные конфеты: готовятся всего из трех ингредиентов

Ингредиенты:

  • 100 г кокосовой стружки
  • 100 г сгущенного молока (может понадобиться как и меньше так и больше)
  • шоколад

Способ приготовления:

Домашние шоколадные конфеты: готовятся всего из трех ингредиентов

1. Кокосовую стружку смешать со сгущенным молоком.

Домашние шоколадные конфеты: готовятся всего из трех ингредиентов

2. Сформировать конфеты.

Домашние шоколадные конфеты: готовятся всего из трех ингредиентов

3. Отправляем в морозилку на 20 минут.

Домашние шоколадные конфеты: готовятся всего из трех ингредиентов

4. Далее окунуть в растопленный шоколад.

5. Еще на 10 минут поставить в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты