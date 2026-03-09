Все рецепты
Домашние шоколадные конфеты: готовятся всего из трех ингредиентов
Вкусные шоколадные конфеты можно приготовить всего из трех ингредиентов. Вы легко сможете сделать это в домашних условиях. Получится вкусный десерт для семейного чаепития.
Идея приготовления домашних шоколадных конфет опубликована на странице фудблогера vika cooking recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- 100 г кокосовой стружки
- 100 г сгущенного молока (может понадобиться как и меньше так и больше)
- шоколад
Способ приготовления:
1. Кокосовую стружку смешать со сгущенным молоком.
2. Сформировать конфеты.
3. Отправляем в морозилку на 20 минут.
4. Далее окунуть в растопленный шоколад.
5. Еще на 10 минут поставить в холодильник.
