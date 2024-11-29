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Домашние сосиски из филе с твердым сыром : будут очень вкусными и сочными
Сосиски для детей лучше всего готовить в домашних условиях из куриного филе, добавив твердый сыр. И к тому же это займет очень мало вашего времени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и безопасных домашних сосисок с твердым сыром.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1 лук
- 1 яйцо
- соль, перец и любимые специи
- 25-50 мл молока
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты кроме сыра кладем в блендер и измельчаем до однородной массы.
2. На край пищевой пленки кладем 2-3 ст.л. массы, а в центр добавляем твердый сыр и сформируйте сосиски и свяжите с 2-х сторон.
3. Их можно заморозить или сразу варить в кипящей воде 15 минут.
4. После этого снимаем пленку и обжариваем на сковороде до золотистой корочки.
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