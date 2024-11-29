Домашние сосиски из филе с твердым сыром : будут очень вкусными и сочными

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
747
Домашние сосиски из филе с твердым сыром : будут очень вкусными и сочными

Сосиски для детей лучше всего готовить в домашних условиях из куриного филе, добавив твердый сыр. И к тому же это займет очень мало вашего времени. 

Видео дня
Домашние сосиски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и безопасных домашних сосисок с твердым сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 500 г куриного филе
  • 1 лук
  • 1 яйцо
  • соль, перец и любимые специи
  • 25-50 мл молока
  • сыр твердый 

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты кроме сыра кладем в блендер и измельчаем до однородной массы.

Приготовление сосисок

2. На край пищевой пленки кладем 2-3 ст.л. массы, а в центр добавляем твердый сыр и сформируйте сосиски и свяжите с 2-х сторон.

Сколько варить сосиски

3. Их можно заморозить или сразу варить в кипящей воде 15 минут.

Как правильно готовить сосиски

4. После этого снимаем пленку и обжариваем на сковороде до золотистой корочки. 

Готовые сосиски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедамясопродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты