Сосиски для детей лучше всего готовить в домашних условиях из куриного филе, добавив твердый сыр. И к тому же это займет очень мало вашего времени.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и безопасных домашних сосисок с твердым сыром.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

1 лук

1 яйцо

соль, перец и любимые специи

25-50 мл молока

сыр твердый

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты кроме сыра кладем в блендер и измельчаем до однородной массы.

2. На край пищевой пленки кладем 2-3 ст.л. массы, а в центр добавляем твердый сыр и сформируйте сосиски и свяжите с 2-х сторон.

3. Их можно заморозить или сразу варить в кипящей воде 15 минут.

4. После этого снимаем пленку и обжариваем на сковороде до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: