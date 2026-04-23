Домашние сосиски в тесте – простое и любимое блюдо для быстрого перекуса. Их легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Тесто получается мягким и воздушным, а начинка – сочной. Такая выпечка хорошо подходит для завтрака, обеда или перекуса в дороге. Рецепт не сложный и всегда дает удачный результат.

Идея приготовления домашних сосисок в тесте опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

молоко теплое – 300 мл.

сливочное масло – 50 г

яйца – 2 шт. + 1 шт. для смазывания

сахар – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

мука – примерно 700 г

сухие дрожжи – 7 г

сосиски – около 12-14 шт.

масло – для смазывания для смазывания

кетчуп – для подачи

майонез – для подачи

зелень (укроп или петрушка) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте опару. В небольшой миске смешайте сухие дрожжи, 1 столовую ложку сахара и часть теплого молока. Оставьте в теплом месте на 10-15 минут, пока не появится пенная "шапка".

2. В отдельной большой миске соедините яйца, оставшийся сахар, соль, растопленное сливочное масло и молоко. Добавьте подготовленную опару и перемешайте.

3. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и немного липким. Смажьте руки и поверхность теста маслом, сформируйте шар, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 40–60 минут, чтобы оно поднялось.

4. Готовое тесто разделите на равные части. Каждую часть раскатайте в длинную полоску и оберните ею сосиску, хорошо защипывая края.

5. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность взбитым яйцом для румяной корочки.

6. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке примерно 35-40 минут до золотистого цвета. Если выпечка быстро румянится, накройте ее фольгой и доведите до готовности.

