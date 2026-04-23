Домашние сосиски в тесте: как приготовить любимое блюдо для перекуса
Домашние сосиски в тесте – простое и любимое блюдо для быстрого перекуса. Их легко приготовить дома из доступных ингредиентов. Тесто получается мягким и воздушным, а начинка – сочной. Такая выпечка хорошо подходит для завтрака, обеда или перекуса в дороге. Рецепт не сложный и всегда дает удачный результат.
Идея приготовления домашних сосисок в тесте опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко теплое – 300 мл.
- сливочное масло – 50 г
- яйца – 2 шт. + 1 шт. для смазывания
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- мука – примерно 700 г
- сухие дрожжи – 7 г
- сосиски – около 12-14 шт.
- масло – для смазывания для смазывания
- кетчуп – для подачи
- майонез – для подачи
- зелень (укроп или петрушка) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте опару. В небольшой миске смешайте сухие дрожжи, 1 столовую ложку сахара и часть теплого молока. Оставьте в теплом месте на 10-15 минут, пока не появится пенная "шапка".
2. В отдельной большой миске соедините яйца, оставшийся сахар, соль, растопленное сливочное масло и молоко. Добавьте подготовленную опару и перемешайте.
3. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и немного липким. Смажьте руки и поверхность теста маслом, сформируйте шар, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 40–60 минут, чтобы оно поднялось.
4. Готовое тесто разделите на равные части. Каждую часть раскатайте в длинную полоску и оберните ею сосиску, хорошо защипывая края.
5. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность взбитым яйцом для румяной корочки.
6. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке примерно 35-40 минут до золотистого цвета. Если выпечка быстро румянится, накройте ее фольгой и доведите до готовности.
