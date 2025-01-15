Домашние трюфельные конфеты из доступных продуктов: как приготовить
Если вы обожаете трюфельные конфеты так же, как и большинство людей, следует понимать, какие именно продукты входят в их состав. Благодаря этому вы сможете определиться, не навредят ли они фигуры, а также, что нужно, чтобы приготовить их самостоятельно.
Шеф-повар Екатерина Пескова уверена, что приготовив трюфельные конфеты дома только раз, вы навсегда откажетесь от магазинных. Как правильно это сделать, она рассказала в Instagram.
Ингредиенты
- Черный шоколад – 240 гр
- Сливки от 30% – 180 мл
- Глюкозный сироп – 45 гр
- Соль – 1 гр
- Сливочное массо – 45 гр
- Орехи
- Какао
- Шоколад для глазури
Способ приготовления
1. Нагреваем сливки с глюкозным сиропом и солью.
2. Выливаем теплые сливки на шоколад, пробиваем блендером до однородности.
3. Добавляем сливочное масло, снова пробиваем, накрываем пленкой "в контакт" и оставляем в холодильнике на 6-8 часов.
4. Формируем конфеты, в центр можно добавить обычный или карамелизированный орех.
5. Покрываем шоколадом + какао или только какао.
6. Сформированные трюфели оставляем стабилизироваться в холоде 2-3 часа.
Можно хранить при комнатной температуре или в холодильнике.
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