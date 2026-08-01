Домашние вяленые сливы – простая сезонная заготовка, которая приятно удивляет насыщенным вкусом и ароматом. Для рецепта понадобится всего несколько доступных ингредиентов и немного времени. Такие сливы можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять к сырным тарелкам, салатам или мясным блюдам. Главное – правильно подготовить плоды и высушить их при невысокой температуре.

Идея приготовления домашних вяленых слив опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

сливы – 2 кг.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ст.л.

итальянские травы – 2 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

растительное масло – 200 мл.

сушеный или свежий базилик – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки. Выложите половинки на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Посыпьте плоды солью, сахаром и итальянскими травами.

2. Поставьте противень в духовку, разогретую до 70 градусов, и сушите примерно 5 часов в режиме конвекции. Дверцу духовки оставьте слегка приоткрытой, чтобы лишняя влага могла выходить. Время приготовления может варьироваться в зависимости от сорта и сочности слив.

3. Готовые вяленые сливы плотно уложите в чистую сухую банку, чередуя слои с тонкими ломтиками чеснока. Добавьте немного базилика и, по желанию, еще щепотку итальянских трав.

4. Растительное масло слегка подогрейте, но не доводите до кипения. Залейте им сливы так, чтобы они были полностью покрыты. Закройте банку крышкой, остудите до комнатной температуры и поставьте в холодильник.

5. Готовые домашние вяленые сливы можно подавать в качестве закуски, добавлять в салаты, сырные тарелки, брускетты или использовать в качестве ароматного дополнения к мясным блюдам.

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