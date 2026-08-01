Домашние вяленые сливы: как приготовить вкусную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
549
Рецепт вяленых слив
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Домашние вяленые сливы – простая сезонная заготовка, которая приятно удивляет насыщенным вкусом и ароматом. Для рецепта понадобится всего несколько доступных ингредиентов и немного времени. Такие сливы можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять к сырным тарелкам, салатам или мясным блюдам. Главное – правильно подготовить плоды и высушить их при невысокой температуре.

Идея приготовления домашних вяленых слив опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Рецепт вяленых слив

Ингредиенты:

  • сливы – 2 кг.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1 ст.л.
  • итальянские травы – 2 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • растительное масло – 200 мл.
  • сушеный или свежий базилик – по вкусу

Способ приготовления:

Разрезаем сливы

1. Тщательно вымойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки. Выложите половинки на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Посыпьте плоды солью, сахаром и итальянскими травами.

2. Поставьте противень в духовку, разогретую до 70 градусов, и сушите примерно 5 часов в режиме конвекции. Дверцу духовки оставьте слегка приоткрытой, чтобы лишняя влага могла выходить. Время приготовления может варьироваться в зависимости от сорта и сочности слив.

Ставим в духовку

3. Готовые вяленые сливы плотно уложите в чистую сухую банку, чередуя слои с тонкими ломтиками чеснока. Добавьте немного базилика и, по желанию, еще щепотку итальянских трав.

Выкладываем сливы в банку

4. Растительное масло слегка подогрейте, но не доводите до кипения. Залейте им сливы так, чтобы они были полностью покрыты. Закройте банку крышкой, остудите до комнатной температуры и поставьте в холодильник.

Добавляем зелень

5. Готовые домашние вяленые сливы можно подавать в качестве закуски, добавлять в салаты, сырные тарелки, брускетты или использовать в качестве ароматного дополнения к мясным блюдам.

Готовые сливы

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